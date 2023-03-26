蠢男爬3樓跳威尼斯運河！　市長爆氣肉搜：我要發「愚蠢證書」給他

▲威尼斯最近有一名男子從3層樓高的建築跳入運河。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

義大利最近有一名男子為了拍攝影片，竟半裸著上身從3層樓高的建築屋頂跳入威尼斯運河中，氣得威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）大罵這名男子是蠢貨，還下令當局追查男子下落，因為他要親自為對方頒發一張「愚蠢證書」。

據CNN報導，從現場畫面可見，這名男子當時只穿著一件四角內褲，獨自站在一棟三層樓高的建築屋頂上，下秒他一躍而下，縱身跳入了威尼斯的運河中，導致水面激起大片水花。接著，男子起身上岸，而他的朋友則立刻為他送上毛巾。

影片在網上曝光後，立刻引起網友們瘋傳，不過布魯格納卻對男子的行徑非常生氣，在推特上痛罵「我真的應該為這個蠢貨頒發愚蠢證書，並為他的行為狠狠踹他一腳；他們可能還年輕，所以不知道這行為會給這座城市帶來多大的危險。」

布魯格納解釋，男子是冒著生命危險跳入運河的，「試想如果他在跳下去的時候剛好有一艘船從下面經過呢？」為此，布魯格納呼籲所有人不要在網上為這種危險的行為點讚，以免男子達成博取流量的目的。

布魯格納透露，當局目前正在確認男子的身份，並追查他與朋友的下落，「目前已知涉事男子是一名遊客，而當局也會採取法律行動讓男子接受制裁」。警方也在調查男子是如何進入那棟私人住宅的樓頂。