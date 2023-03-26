　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美龍捲風狂襲餐館「8人衝進冷藏庫」　下秒掀飛屋頂全毀了

▲▼ 美國密西西比州城鎮羅靈福克的餐館Chuck`s Dairy Bar全毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密西西比州城鎮羅靈福克的餐館Chuck's Dairy Bar全毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西西比州24日晚間遭受龍捲風強力橫掃，短短1小時的破壞路徑長達約270公里，城鎮羅靈福克（Rolling Fork）甚至被一夜夷平。當地一間餐廳的老闆與員工為了保命，現場8人全部衝進冷藏庫，連門都還沒來得及帶上，屋頂就被掀飛，門縫外只剩下一片天空，餐廳全毀。

綜合今日美國報、路透等報導，提姆與崔西哈登夫妻倆（Tim and Tracy Harden）16年前在羅靈福克買下餐館「Chuck's Dairy Bar」，此處是當地人相當喜愛的聚會地點。就在24日晚間，餐廳老闆、員工與部分顧客得知會有風暴來襲，試圖躲在餐廳內避難。

▲▼ 美國密西西比州城鎮羅靈福克的餐館Chuck`s Dairy Bar全毀。（圖／達志影像／美聯社）

「突然之間，燈光一閃，有人大喊『冷藏庫』」，崔西哈登透露，在龍捲風來襲當下，所有人衝進走入式冷藏庫之中，丈夫提姆頂著風要關上冷藏庫的門，但龍捲風速度之快，「門都還沒帶上，他就能（透過門縫）看到天空，屋頂被掀飛。」

這場龍捲風把餐廳全毀，直到一名倖存下來的顧客清除冷藏庫門前的瓦礫之後，崔西與其他7人才得以脫困，還好所有躲在冷藏庫裡面的人全都平安無事。

This was my sister Tracy Hollins Harden and her husband Tim’s business. Chucks Dairy Bar it is now gone but what a...

Cassandra Hollins-Norman 發佈於 2023年3月25日 星期六

美國國家氣象局密西西比州傑克遜氣象學家普萊斯（Nicholas Price）表示，龍捲風約莫在地面停留1小時，形成約270公里的破壞路徑。人口僅約1900人的城鎮羅靈福克受災最為嚴重，民宅淪為殘磚碎瓦，壯碩樹幹猶如細小樹枝那樣被折斷，汽車像是玩具般被扔在路旁。

羅靈福克的市長沃克（Eldridge Walker）25日沉重表示「城鎮消失了」，許多建築及住宅一夜之間被夷為平地，但救援工作正在進行。

密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）在所有受影響的郡發布緊急狀態，「我對於這些風暴造成的破壞及生命損失感到非常悲痛」 ，承諾州政府將盡一切努力，向有需要的人提供資源協助重建。美國總統拜登與地方官員談話後為受災民眾祈禱，也誓言將聯邦資源用在最需要的地方。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／狒狒桃園逃走中！　一旦「落網」可能去處曝
啦啦隊女神跪地露「渾圓雙球」　吐和張立東真實關係：可以考慮
小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍
正宮火大！　發7聲明打臉曾格爾
台中女開BMW X6酒駕　闖紅燈被「米袋攻擊」
快訊／桃園台茂購物中心火警！　黑煙竄出
宏都拉斯「還欠台灣182億」！　斷交後將陷入債務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「用本名叫外送」藏身處曝光　澳洲通緝犯逃亡6周落網

與中國建交　宏都拉斯分析師警告「好處全部變成泡影」

日水族館、動物園、遊樂園「門票大漲36.8%」！業者苦不堪言

宏都拉斯還欠台灣182億！　當地媒體爆：斷交後將陷入債務

瑞典研究：中樂透「女性短期離婚率翻倍」　男性離婚率大降40%

美龍捲風狂襲餐館「8人衝進冷藏庫」　下秒掀飛屋頂全毀了

奈國單親媽徒手「捏爆房東睪丸」　他休克慘死！竟只因電費鬧翻

陽台玻璃突碎裂！　美男大生「好心幫忙撿東西」飯店墜樓慘死

2哈薩克旅客被拒入境南韓！遣返途中竟「跳圍欄闖機場跑道」逃了

台宏斷交　白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

「用本名叫外送」藏身處曝光　澳洲通緝犯逃亡6周落網

與中國建交　宏都拉斯分析師警告「好處全部變成泡影」

日水族館、動物園、遊樂園「門票大漲36.8%」！業者苦不堪言

宏都拉斯還欠台灣182億！　當地媒體爆：斷交後將陷入債務

瑞典研究：中樂透「女性短期離婚率翻倍」　男性離婚率大降40%

美龍捲風狂襲餐館「8人衝進冷藏庫」　下秒掀飛屋頂全毀了

奈國單親媽徒手「捏爆房東睪丸」　他休克慘死！竟只因電費鬧翻

陽台玻璃突碎裂！　美男大生「好心幫忙撿東西」飯店墜樓慘死

2哈薩克旅客被拒入境南韓！遣返途中竟「跳圍欄闖機場跑道」逃了

台宏斷交　白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

馬辦稱馬英九訪陸是補破網　許淑華：欺負台灣的是對岸

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

「用本名叫外送」藏身處曝光　澳洲通緝犯逃亡6周落網

賽揚強投轉戰日職下周初登板　王柏融可望實戰對決

台宏FTA是否存續？　經濟部：將與外交部研討

南消第七大隊後甲分隊　舉辦小東里兒童節公益防火宣導

婉拒經典賽專心練先發　平良海馬連20局無失分迎接開季

基隆Podcast分享里長工作甘苦談　推廣落實乾淨家園

獨／狒狒桃園逃走中！　一旦「落網」可能去處曝

6人以上同行打65折！林口星級飯店半自助餐廳午晚餐也有75折

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

宏都拉斯政府正式宣布：與台灣斷交

4寶媽掉進「世界最危險植物」崩潰

台宏斷交　白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

還欠台182億！宏都拉斯斷交後將陷入債務

奈國單親媽「捏爆房東睪丸」　他休克慘死！

日2歲雙胞胎詭異墜樓慘死　事發時父母都在家

俄部署核武在白俄羅斯！　1996年後首次

美法官兼職「情色網紅」！大po全裸慾照

英擬供烏克蘭貧鈾彈　普丁嗆將以牙還牙

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床

更多熱門

相關新聞

陽台玻璃碎裂　他幫撿東西墜樓亡

陽台玻璃碎裂　他幫撿東西墜樓亡

美國俄亥俄州立大學19歲學生亨利（Henry Meacock）趁著春假前往墨西哥遊玩，他在下榻飯店試圖幫助另一名女房客撿東西時，陽台玻璃圍欄卻突然碎裂，不幸墜樓身亡。當地檢方仍在調查及偵訊相關人士，但目前研判這是一場意外。

台宏斷交　白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

台宏斷交　白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

美法官兼職「情色網紅」！大po全裸慾照

美法官兼職「情色網紅」！大po全裸慾照

給學生看大衛像　美國校長被迫辭職

給學生看大衛像　美國校長被迫辭職

一夜滅鎮！龍捲風襲美「車輛卡瓦礫山」

一夜滅鎮！龍捲風襲美「車輛卡瓦礫山」

關鍵字：

龍捲風Rolling Fork北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

「9皮膚問題」恐是糖害的！

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面