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陽台玻璃突碎裂！　美男大生「好心幫忙撿東西」飯店墜樓慘死

▲▼美國男大生墜樓死亡。（圖／翻攝obits.nj.com、melia.com、Instagram@ellie.meacock）

▲亨利幫忙撿東西，卻在美利亞飯店墜樓身亡。（圖／翻攝Instagram@ellie.meacock、melia.com）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州立大學19歲學生亨利（Henry Meacock）趁著春假前往墨西哥遊玩，他在下榻飯店試圖幫助另一名女房客撿東西時，陽台玻璃圍欄卻突然碎裂，不幸墜樓身亡。當地檢方仍在調查及偵訊相關人士，但目前研判這是一場意外。

《紐約郵報》報導，此案15日發生在墨西哥巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的美利亞飯店（Melia Hotel），住在亨利樓上的年輕女孩不慎把身分證掉落在樓下陽台，他幫忙撿拾並且物歸原主時，卻從三樓陽台墜下。《巴亞爾塔港新聞》指出，他是本月第二個從美利亞飯店三樓摔落的人，之前受害的23歲男子則是幸運存活。

▲▼美國男大生墜樓死亡。（圖／翻攝obits.nj.com、melia.com、Instagram@ellie.meacock）

▲亨利親友紛紛哀悼。（圖／翻攝Instagram@ellie.meacock、obits.nj.com）

不過，意外發生過程眾說紛紜。有消息指出，亨利站在玻璃圍欄上，試圖把東西還給樓上的女孩，腳下玻璃卻突然碎裂，因此不幸墜樓。也有人宣稱，他當時要撿的是手機才對。

對此，哈利斯科州（Jalisco）檢察總長及法醫表示，亨利幫忙撿東西時，試圖在陽台之間跳躍，才會釀成意外。美國國務院發言人則說，「我們正在密切關注當地政府對於死因的調查，隨時準備好提供一切適當的諮詢協助。」

亨利生前就讀金融系二年級，熱愛足球運動，被親友形容為「一位真正的紳士」、「擁有最真誠的靈魂」。姊姊艾莉（Ellie）也在社群媒體發文哀悼，「我的小弟弟，我不敢相信。言語無法形容我有多想念你。沒有你就連呼吸也會痛。你是一個極其特別的靈魂，將會永遠存在。」

 

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