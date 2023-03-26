「新聞議價法案」跨黨派連署成功！　林楚茵籲數發部加快腳步

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委林楚茵26日發文表示，她所提案的《新聞媒體與數位平台議價法》草案已獲跨黨派31名委員連署支持，完成提案連署，她也呼籲主管機關數位發展部盡快提出院版，讓委員版本的草案一起進入委員會實質審查，希望趕在本屆屆期內完成立法程序。

為追求新聞媒體與數位平台平衡共榮，林楚茵表示，自己從上任以來便積極呼籲台版媒體議價立法，基於「新聞有價」及「使用者付費」原則，推動新聞媒體與數位平台議價法制化。而在她在諮詢新聞媒體業者、專家學者後，已提出《新聞媒體與數位平台議價法》草案並完成提案連署，她十分感謝跨黨派共31位委員共同支持。

針對草案內容，林楚茵指出，內容包括四項重點。第一，數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務；第二，雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道；第三，雙方達成協議或仲裁後之義務；第四，新聞媒體業應提撥部分分潤改善新聞工作者工作環境。

林楚茵強調，這部法案將會是新聞媒體與數位平台產業共榮共好的一大突破，接下來她會要求主管機關數位發展部盡快提出院版，讓委員版本的草案一起進入委員會實質審查，希望趕在本屆屆期內完成立法程序。

▲媒體議價立法，民進黨立委林楚茵提案版本獲得31位跨黨派立委連署支持 。（圖／翻攝連書）