美偵爆犬嗅可疑爆裂物！警急封鎖現場　打開發現「只是老鼠屎」

▲紐約一隻偵爆犬誤將老鼠屎判斷為可疑爆裂物，引發不小騷動。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國紐約證券交易所25日發生一起炸彈驚魂事件，當時一輛汽車駛進紐約證交所附近的私人檢查站，沒想到當時在此待命的偵爆犬卻發現車內疑似有可疑爆裂物，警方隨即封鎖現場，並扣下車輛，同時找來緊急拆彈小組，沒想到事後卻發現，偵爆犬聞到的其實只是引擎上的「老鼠糞便」，虛驚一場。

根據《紐約郵報》報導，一輛Acura轎車25日中午12時半左右經過紐約證交所附近的一個私人檢查站，該處位於布羅德街與比佛街的路口。然而在現場待命的警察卻向管理人員表示，偵爆犬發現車上疑似有可疑爆裂物，要求進行盤查。

警方不敢大意，隨後迅速封鎖現場與該車輛，並回報紐約警察局，紐約警察局則馬上調度了拆彈小組到場支援。然而過沒多久，警方便發現，車內並沒有爆裂物，而是偵爆犬誤將引擎上沾到的老鼠糞便，錯判為爆裂物。

釐清真相後，結束了這場驚魂，而警方則讓該輛「問題車輛」離開檢查站。