整座城鎮一夜被滅！龍捲風重創密西西比　車輛慘卡瓦礫山成廢鐵

▲美國密西西比遭遇風災後，當地有一座小鎮直接被「滅鎮」，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國密西西比州24日晚間遭致命龍捲風侵襲，單只這一州目前已知有25人死亡，至少4人失蹤。受災最為嚴重的羅靈福克（Rolling Fork）小鎮，在經歷風暴後直接被「滅鎮」，整座城鎮被狂風夷為平地。

綜合外媒報導，現場影片顯示，羅靈福克在經歷龍捲風後變得滿目瘡痍，鎮內處處可見被連根拔起的樹木、摧毀的房屋，以及被掀翻的車輛，廢墟、瓦礫成堆。

不少轎車和水管都抵不住大風吹襲，紛紛移位變形，其中還有一輛卡車被風吹起後，卡在了一座「瓦礫山」上，場面慘不忍睹。羅靈福克市長沃克（Eldridge Walker）證實，這座小鎮如今已被摧毀到「消失不見」。

現場民眾形容，龍捲風來襲時，當地一片天昏地暗，而且他們還一直聽到像是列車駛過的聲音，「我不敢想像我和我的家人是怎麼活過來的」。 另一名當地居民也告訴CNN，他被龍捲風嚇壞了，「我從沒見過這樣的情形，這是個很棒的小鎮，但它現在已經不存在了」。

目前搜救隊正在當地四處搜尋倖存者，而拜登總統也發布聲明指出，密西西比的情況「令人心碎」，同時承諾聯邦政府會竭盡所能提供協助。