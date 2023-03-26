龍捲風狂襲美東南部26死！夷平整座城鎮　往東強撲2000萬人受威脅

▲密西西比州城鎮羅靈福克（Rolling Fork）被龍捲風一夜夷平。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國東南部24日晚間遭到龍捲風侵襲，目前至少26死數十人受傷，上萬人失去電力，密西西比州城鎮羅靈福克（Rolling Fork）甚至被一夜夷平。根據氣象預報，隨著強烈風暴東移，美國南部及中西部地區26日逾2000萬人受到威脅。





CNN等外電報導，密西西比州銀城（Silver City）和羅靈福克被龍捲風侵襲，氣象學家帕克（Bill Parker）估算後者遭遇的最大風速時速170英里（約274公里）。

羅靈福克市市長沃克（Eldridge Walker）25日沉重表示他的「城鎮消失了」，許多建築及住宅一夜之間被夷為平地，但救援工作正在進行，「我給人們的建議是，首先要感激還活著，被拆毀的房子可以被取代，但我們無法取代一條生命。我給他們的建議是，在原地等待急救人員前來照顧他們。」

▲密西西比州銀城（Silver City）也受災慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）在所有受影響的郡發布緊急狀態，「我對於這些風暴造成的破壞及生命損失感到非常悲痛。」他承諾州政府將盡一切努力，向有需要的人提供資源協助重建。美國總統拜登與地方官員談話後為受災民眾祈禱，也誓言將聯邦資源用在最需要的地方。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）風暴預報中心（Storm Prediction Center）預測，26日一整天可能出現多輪風暴，主要威脅是破壞性風勢、冰雹及龍捲風。第一輪強烈風暴可能在26日上午襲擊阿拉巴馬州及喬治亞州部分地區，出現大型冰雹的威脅，接著於下午往東推進至卡羅萊納南北兩州，帶來破壞性風勢。與此同時，德州東部預計形成更多風暴，下午至晚間抵達路易斯安那州、密西西比州與阿拉巴馬州。

路易斯安那州東部、密西西比中南部、阿拉巴馬州中南部已經發布3級強烈風暴警報，而最高警告級別為5級。