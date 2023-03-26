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快訊／宏都拉斯宣布與台灣斷交　聲明曝光

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯外交部當地25日發出聲明，正式宣布與我國中斷外交關係。聲明提到，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，政府已通知台灣斷絕外交關係的決定，不會再與台灣有任何關係或官方接觸。

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲宏都拉斯宣布與台灣斷交。（示意圖／路透）

我外交部將於26日上午9時30分召開記者會，正式宣布斷交。目前我友邦剩下13國，宏都拉斯為總統蔡英文任內第9個斷交國。

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）本月宣布計畫與中國建交之後，派出雷依納（Eduardo Reina）赴中國洽商建交。

副外長賈西亞（Antonio García）近期受訪證實，曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元），用於外債重組、投資工廠及協助興建醫院，經過約半年協商，未得到台灣正面回應，宏國政府因此尋求更有利的方案，我駐宏都拉斯大使張俊菲25日清晨搭機返台，對於目前兩國外交情勢，她表示我方已盡最大善意。

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