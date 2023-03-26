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4寶媽摔進「世界最危險植物」　崩潰6個月：比生小孩還痛

「Dendrocnide moroides」是一種毒性很強的植物。（示意圖／維基百科，By Steve Fitzgerald - Own work, CC BY-SA 4.0）

▲「Dendrocnide moroides」是一種毒性很強的植物。（示意圖／維基百科，By Steve Fitzgerald - Own work, CC BY-SA 4.0）

圖文／CTWANT

難以想像的痛苦！澳洲一名4寶媽娜咪（Naomi Lewis）去年騎自行車時，不小心摔下來，結果跌進「世界上最危險的植物」中，遭受半年的痛苦折磨，直言：「比生孩子還痛」。

根據《太陽報》報導，娜咪去年6月在昆士蘭一處郊區騎自行車，過程中不慎摔車，跌進一片「Dendrocnide moroides」，這是世界上最毒的植物之一，會引起可怕的疼痛，也因此被稱為「自殺植物」，若人體接觸這類植物，其毒液注入皮膚中，可能受到長達9個月的極度痛苦。

意外發生後，娜咪被丈夫開車送到一間藥局，買了脫毛條同時叫救護車，在等待期間去除皮膚上次痛的毛髮，後來被送到醫院治療，經過7天才出院，但她必須吃止痛藥並使用熱敷袋，長達6個月時間，但在那之後，她的腿部有時仍會感到疼痛。

娜咪坦言，這種疼痛是她從沒遇過，簡直無法忍受，「身體疼痛達到臨界點，我有4個孩子，3個是剖腹產、1個是自然產，但生孩子的痛根本無法比擬」。

報導指出，「Dendrocnide moroides」生長在澳洲和馬來西亞的熱帶雨林中，若是不小心碰到，疼痛在一開始的20到30分鐘會慢慢加劇，有如被硫酸灼傷和觸電的感覺，患者還可能會打噴嚏、過敏、起紅疹、四肢腫脹，並非所有人被刺傷都會住院，但許多人都必須在病房接受治療。

'Childbirth doesn't even come close'

Daily Mail 發佈於 2023年3月24日 星期五

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