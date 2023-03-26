　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

▲▼泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）。（圖／路透）

▲泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）正式獲得提名競選連任。（圖／路透）

文／中央社

泰國將於5月14日舉行國會大選，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）25日正式獲得提名競選連任，成為新成立政黨泰國民族團結黨的首位總理候選人。

路透社報導，現年69歲、隸屬於泰國民族團結黨（United Thai Nation Party）的帕拉育可能會對上泰黨（Pheu Thai）的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

貝東塔來自億萬富豪戴克辛家族，她是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒，且是前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）的姪女。

帕拉育是軍人出身，在2014年泰國軍方發動政變推翻文人政府後上台，2019年當選為文職領導人。

這位退役軍人支持度在民意調查中落後於競爭對手，但希望透過照顧人民福祉和維持國家穩定，以及保護君主制的承諾來提高支持度。

帕拉育在一個政黨活動中，於介紹全部400個選區的候選人時說：「我們無償地讓每個人都盡可能開心。」

帕拉育說：「最重要的是保衛國家和保護國家的主要機構。請像往常一樣相信我。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone「隱藏功能」超強大！果粉實測完崩潰：白花好多錢
百萬後宮型YouTuber　認了拆夥3妹！
抓狒狒「發動最大規模圍捕」　獸醫射2槍沒中！牠2地逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4寶媽摔進「世界最危險植物」　崩潰6個月：比生小孩還痛

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

雷曼兄弟前高層預言慘劇重演：美國「50家銀行」會倒閉

美國密西西比「龍捲風」至少23人死亡　居民：一個城鎮已經消失

南韓「1萬2千人」齊聚首爾光化門表演跆拳道　刷新金氏世界紀錄

日男「沒輪胎」硬要開！高速公路狂駛　警攔查才知是酒駕

夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

薯條怪怪的！女吃下肚「嘴裡起水泡」後半生毀了　獲賠2270萬

日2歲雙胞胎詭異墜樓！小兄弟翻窗慘死　事發時「父母都在家」

「城市殺手」小行星掠過地球時間點曝　體積相當於一棟摩天大樓

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

4寶媽摔進「世界最危險植物」　崩潰6個月：比生小孩還痛

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

雷曼兄弟前高層預言慘劇重演：美國「50家銀行」會倒閉

美國密西西比「龍捲風」至少23人死亡　居民：一個城鎮已經消失

南韓「1萬2千人」齊聚首爾光化門表演跆拳道　刷新金氏世界紀錄

日男「沒輪胎」硬要開！高速公路狂駛　警攔查才知是酒駕

夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

薯條怪怪的！女吃下肚「嘴裡起水泡」後半生毀了　獲賠2270萬

日2歲雙胞胎詭異墜樓！小兄弟翻窗慘死　事發時「父母都在家」

「城市殺手」小行星掠過地球時間點曝　體積相當於一棟摩天大樓

謝龍介深夜聲明：王文宗「不是」我的學甲後援會會長

基隆「知名水煎包」漲價了！飲料漲50%　在地人讚佛心：還是便宜

中國贊成！安理會延長「北韓制裁委員會」　金正恩試射釀幅射海嘯

4寶媽摔進「世界最危險植物」　崩潰6個月：比生小孩還痛

叫自己「別再想了」沒用！陷入焦慮迴圈⋯找出5件東西從憂慮出來

好心運將幫開車門！身障女「一熟練舉動」遭罵翻：害死其他人

粉紅外表黑色戰力　BLACKPINK是生產線模型製的熱銷品

台東拖板工程車晚間「離奇落海」　警消潛水找不到司機

羅蘭「認愛這動漫」引退粉潮！　他淡定回：我只有穿鞋時才低頭　

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

日2歲雙胞胎詭異墜樓慘死　事發時父母都在家

4寶媽掉進「世界最危險植物」崩潰

泰國大選5月登場　總理帕拉育獲提名競選連任

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床

亞洲機票貴翻天！漲幅「比歐美還高」　4原因曝

美國密西西比「龍捲風」至少23人死亡

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

QS世界大學學科排名曝！台灣「退步幅度」亞洲第2

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

夫妻詐保　160部「製造假車禍」影片囂張PO網

19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

飛機遇恐怖亂流　托盤飛出去餐點灑滿地

更多熱門

相關新聞

盆栽旁出現移動肥料袋　萬人驚呆

盆栽旁出現移動肥料袋　萬人驚呆

泰國有隻可愛的網紅貓咪「曼尼」，白白胖胖的牠至今吸引了6.8萬名網友追蹤。近期網上再度瘋傳一張曼尼的照片，只見曼尼的主人正忙著打理盆栽，而貓咪卻在院子裡散步，巨無霸的身材都快比過一旁的肥料袋，逗趣的畫面讓網友笑噴直呼，「怎麼有2個肥料袋？」

新加坡航空貨艙起火急降香港國際機場

新加坡航空貨艙起火急降香港國際機場

男玩高空彈跳「繩子突斷裂」畫面曝光

男玩高空彈跳「繩子突斷裂」畫面曝光

泰國vs韓國選哪玩？答案一面倒嗨爆

泰國vs韓國選哪玩？答案一面倒嗨爆

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

林俊傑世紀合體「超大咖南韓男神」　粉絲看哭

即／台南、高雄實施人工增雨

後宮型YouTuber爆拆夥　神級美腿去了《木曜4》早藏玄機

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

快訊／全家開出1張千萬發票

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面