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美國密西西比「龍捲風」至少23人死亡　居民：一個城鎮已經消失

▲▼密西西比龍捲風，造成23人死亡。（圖／@MHPTroopD）

▲密西西比龍捲風，造成23人死亡。（圖／@MHPTroopD）

記者林彥臣／綜合報導

美國密西西比州鄉村地區當地時間24日受到龍捲風吹襲，至少23人死亡及數十人受傷、4人失蹤，房屋屋頂被掀翻，一些街區幾乎被夷為平地，數千人斷電。還有居民表示，當地有一處城鎮已經消失。

據美國國家氣象局24日晚間報導，距離密西西比州傑克遜市（Jackson）約1小時車程的兩個小鎮銀城（Silver City ）和羅林福克（Rolling Fork）在龍捲風中首當其衝。

根據CNN報導，密西西比州緊急事務管理局表示，「今天早上，我們有許多地方和州的搜救隊繼續工作，當地有許多資源可以幫助那些受災的人。」

一名居民表示，「我從未見過這樣的事情這是一個非常棒的小鎮，現在已經不復存在了。」

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