美國密西西比「龍捲風」至少23人死亡　居民：一個城鎮已經消失

▲密西西比龍捲風,造成23人死亡。(圖/@MHPTroopD)



記者林彥臣/綜合報導

美國密西西比州鄉村地區當地時間24日受到龍捲風吹襲,至少23人死亡及數十人受傷、4人失蹤,房屋屋頂被掀翻,一些街區幾乎被夷為平地,數千人斷電。還有居民表示,當地有一處城鎮已經消失。

據美國國家氣象局24日晚間報導,距離密西西比州傑克遜市(Jackson)約1小時車程的兩個小鎮銀城(Silver City )和羅林福克(Rolling Fork)在龍捲風中首當其衝。

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN