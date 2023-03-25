南韓「1萬2千人」齊聚首爾光化門表演跆拳道　刷新金氏世界紀錄

▲約1萬2000多名民眾25日在首爾光化門廣場表演太極一章。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

跆拳道為起源自韓半島（朝鮮半島）的一項民族武技，同時是唯一一項獲得南韓國會通過承認、指定的「國技」。為了紀念跆拳道被指定為大韓民國國技5周年，南韓國技院（世界跆拳道總部）等團體今（25）日率領1萬2000人在首爾光化門廣場展演跆拳道，從幼童至80多歲老人一齊穿上跆拳道服，破金氏世界紀錄。

根據《韓聯社》，南韓國技院、大韓跆拳道協會、跆拳道振興財團25日在首爾光化門廣場共同舉辦「2023國技跆拳道齊心大祝祭（慶典）」，其中活動的焦點參加民眾穿上跆拳道服，在廣場上表演「太極一章」。

內部統計指出，共有2萬多人參與這場盛會，其中1萬2533人挑戰金氏世界紀錄「團體最多人表演」，最後有1萬2263人成功。此前的最佳紀錄為，2018年4月21日在南韓國會草地廣場所舉辦的「跆拳道和平的吶喊」，當時共有8212人參加表演太極一章。

報導指出，第20屆國會議員、現任國技院長李銅燮曾主導，並由225名國會議員共同提議通過立法，將跆拳道指定為大韓民國的國技，最終該修法於2018年3月30日正式通過。

此次參加跆拳道表演堪稱「跨越世代」，參加者不分老幼，甚至有80多歲民眾參加，至於定居在南韓的外籍人士則有300多人參加。

首爾市長吳世勳、前代職國務總理張裳皆有參加，其中吳世勳積極協助舉辦活動，獲頒跆拳道榮譽8段證書。