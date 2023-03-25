夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

記者張寧倢／編譯

美國加州一對40歲夫妻於22日被警方逮捕，兩人涉嫌利用製造假車禍，不當收取至少17次事故保險理賠，更誇張的是，他們竟然將160多部行車記錄器影片上傳至YouTube頻道，裡頭全是車輛碰撞、違規行駛、路怒事件的證據。夫妻已經依多項危險攻擊與保險詐欺重罪遭到拘留，不排除仍有更多受害者。

▲加州40歲夫妻開車製造假車禍，不顧孩子在車上仍繼續危險駕駛，並詐領保險金。（圖／翻攝自California Department of Insurance，下同）

根據紐約郵報報導，加州40歲男子菲爾普士（Christopher Phelps）和同齡妻子金柏莉（Kimberly）刻意引發車禍，去年底，菲爾普士經營的YouTube頻道「BLU3 GHO57（現已刪除）」被網友和警方發現，裡頭全是他們開車擦撞、逼車等危險駕駛的影片，部分內容看得出來駕駛是故意轉向或衝出馬路想引發車禍，甚至有一部分影片夫妻車上還載著他們的小孩。

聖博納迪諾郡警方聯繫了加州保險局（California Department of Insurance）加入調查，發現頻道上約有162段行車記錄器影片，造成23起交通事故，其中有17件與菲爾普士申請的保險理賠有關。

▲菲爾普士車禍後竟光明正大地上傳行車記錄器影片，直接成為警方辦案證據。

菲爾普士2月才剛捲入一起可疑的車禍事故，他開車在馬路中央卻無緣無故煞停，導致後方拖板卡車反應不及而追撞。當局表示，這起事故不久後菲爾普士又隨即在頻道上傳新影片，雖然他一度被捕，不過後來交了保釋金獲釋。

菲爾普士22日被捕後，遭控6項致命武器襲擊重罪、11項保險詐欺重罪以及5項危害兒童重罪。妻子金柏莉也被指控涉嫌2項危害兒童重罪與1項保險詐欺重罪。夫妻倆目前被拘留在不同的看守所，各自保釋金皆為50萬美元（約新台幣1515萬元），地方檢察單位正在將他們起訴，警方則認為可能還有更多受害人，呼籲知情民眾提供證據或線索。

▼菲爾普士的妻子金柏莉。