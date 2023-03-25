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亞洲機票貴翻天！漲幅「比歐美還高」　業者曝4大關鍵原因

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本解封後，來自各國的觀光客紛紛搶在第一時間入境旅遊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

歷經3年疫情，海外旅遊紛紛解禁，民眾也忍不住報復性出國，然而機票價格與疫情前相比卻十分高昂。機票比價網站業者則指出，機票飆漲的情況在亞洲地區尤為明顯，甚至有些區段的價格比疫情前漲了整整1倍，原因除了成本增加、人力不足以及俄羅斯領空關閉外，最大主因仍是因為亞洲剛開放不久，而這樣的情況預計還要持續一陣子。

根據《美國有線電視新聞網》報導，相較歐美各國，大部分的亞洲國家2022年才陸續解除入境限制，開放外籍觀光客旅遊。根據Skyscanner Travel Insight數據指出，亞洲地區2月的機票價格比2019年2月上漲了33%，而歐洲與北美的機票價格則分別上漲了12%、17%。

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國運通全球商務旅行公司（Amex GBT）數據，2019年從巴黎飛往上海的商務艙機票價格約為5650美元（約新台幣17萬1398元），然而如今卻超過1萬1500美元（約新台幣34萬8864元）。不僅如此，該公司的數據也顯示，從新加坡飛往上海的商務艙平均價格是2019年的2倍。

該數據同時指出，北美與歐洲飛往亞洲的經濟艙票價也比2022年上漲了9.5%與9.8%。然而歐洲飛往其他地區的經濟艙航線漲幅僅亞洲地區的一半。

Skyscanner的航班副總裁艾特肯（Hugh Aitken）說，全球機票價格普遍高於疫情前，但是與其他地區相比，亞太地區的乘客面臨更大範圍的漲幅，突顯全球經濟復甦的不平衡狀態，而這個問題恐怕還會持續一段時間。

造成亞洲航線價格飛昂的原因除了有成本飆升、勞動力短缺以及俄羅斯領空關閉外，主要原因還是因為亞洲仍處於重啟觀光的初期階段。與已經長期放寬邊境限制的北美與歐洲不同，亞洲的熱門觀光國家日本與南韓直到2022年才重新開放，而中國大陸更是在2023年1月才開放觀光入境，但入境仍須提供PCR陰性證明。

艾特肯強調，最後取消入境限制的地區，勢必是航班運力最後恢復的市場，因此票價漲幅也會更高，這就是目前亞太地區面臨的問題。

此外，就算亞洲在解封後有大量飛航需求，航空公司也很難馬上恢復疫情前的運力。Amex GBT全球航空業務主要負責人奎克（Jeremy Quek）表示，安排機組人員與地勤人員，並且與機場協調重新安排飛機都非常耗費時間，光是規劃航班時刻表就需要幾個月的時間。導致目前運力仍然趕不上市場需求量，供不應求也是導致機票價格上漲的原因之一。

 

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