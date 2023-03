搭飛機AirPods被偷！她靠「手機截圖」抓賊　竟逮到機場工作人員

▲美國一名女子在機場弄丟AirPods,靠著毅力不斷追蹤並截圖耳機位置,花了快2周才尋回。圖為AirPods Pro(第2代)。(圖/蘋果官網)

記者張寧倢/編譯

美國華盛頓州女子海登(Alisabeth Hayden)3月初在舊金山下飛機,發現AirPods耳機遺失,她很快就意識到應該是被偷了。於是她利用「尋找」(Find My)內建App的功能,經過將近兩個星期鍥而不捨地追蹤與截圖後,她找到了耳機就在一名機場工作人員家中。

根據CNN報導,海登3月初探望調派至日本的美軍丈夫後,從東京搭機9小時抵達舊金山國際機場(SFO),下飛機時把牛仔外套忘在座位上,她是倒數第3個下機的乘客,走到一半就想了起來,問空服員說能不能回頭去拿,結果遭拒絕,但對方說之後會幫忙拿給她,等她拿到外套,搭上另一班轉往西雅圖的航班時卻發現,外套口袋裡的AirPods不見了。

