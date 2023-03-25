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CNN：中國無法從外交上孤立台灣　美歐多國「非官方」行動挺台

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲時任美國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／總統府提供）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯上周宣布計畫與中國建交，對許多人來說，這是中國在國際社會影響力日漸增長的最新證明。CNN分析認為，中國以為能靠外交上孤立台灣，然而事實上，台灣在國際舞台影響力反而有增無減，美歐各國近期更以實際訪台行動展現挺台立場。

報導指出，中國對台施壓不僅限於入侵威脅，還會透過外交壓力，要求任何希望與全球第二大經濟體中國建立正式關係的國家必須拒絕承認台灣，因此願意與台灣建立外交關係的國家越來越少。不過專家認為，以官方角度切入，台灣可能正輸掉外交戰，但深入來看，台灣反而藉由與西方國家發展密切非官方關係，讓台灣在全球的影響力與日俱增。

政治大學政治學助理教授列夫納赫曼（Lev Nachman）表示，台灣外交盟友確實對台提供有意義的支持，例如允許正式訪問，「但如果有一天，台灣正式外交盟友來到零的時候，會有何改變？答案是變化不大。」

CNN以美國為例，美國早在1979年就撤回對台灣的外交承認，但台美非官方關係似乎數十年來都一樣穩固，這並未阻止時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，也沒有擋下現任眾院議長麥卡錫計畫4月初在美國與蔡英文見面。不只如此，歐洲國家也展現挺台立場，德國聯邦教育與研究部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）3月率團訪台，成為26年來首名訪台的德國部長級官員。

專家也說，面對中國可能的入侵，美國仍是台灣安全最大保障，每年持續供台武器，但美台並無正式外交關係。在中國針對裴洛西訪台一事發動軍事演習後，G7國家（美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國）均迅速作出回應表達擔憂。這些來自非官方關係的挺台力道，對台灣安全與經濟來說，遠比與小國的邦交還重要。不過也有專家指出，在某種程度上，維繫官方關係仍有其價值，且這些國家也幫助台灣在國際社會發聲。

中國大陸把龐大市場當作「紅蘿蔔與巨棒」，成功拉攏許多小國，同時懲罰拒絕改變主意的一方。台灣外交和國防委員會成員王定宇受訪時表示，台灣越來越傾向強調共同的價值觀，例如民主，而非中國大陸的金錢外交，利用外交資源協助友邦，給予人道主義與培訓項目，讓友邦人民直接受惠，不向他國官員或決策者提供現金。

不過文中提到，台灣總統大選明年1月登場，在野黨可能會把失去友邦拿來當作攻擊武器，大做文章。列夫納赫曼指出，政府無論在國際上還是國內都難以承受這種打擊，因為這對許多台灣人來說確實有象徵價值，且其他國家也認為這是軟弱的表現。

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