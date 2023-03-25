北韓「核魚雷」威力曝！引放射海嘯摧毀美航母　阻斷美派兵馳援南韓

▲北韓21至23日在咸鏡南道海域測試新型核動力無人攻擊潛艇，假定攻擊南韓海域或軍港，在海底引爆實驗用彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）官媒昨（24）日公開一款新研發的武器，為被命名為「海嘯」的核動力無人攻擊潛艇，在北韓最高領導人金正恩的視察下於21至23日進行測試。據稱該款武器具有高度隱蔽性，能潛入敵方海域針對戰略港口、軍艦轟炸，引起大規模的放射性海嘯，不僅能破壞美國航空母艦，更能阻擋美軍馳援，恐導致南韓飛彈防禦體系失靈。

北韓軍方21至23日在咸鏡南道利原郡測試新型核動力無人攻擊潛艇（水下無人載具），該艘潛艇21日投入作戰訓練後在東海（日本海）沿著軍方設定的橢圓與8字型航線，潛入海底80至150公尺深處，航行約59個小時12分鐘，並於23日抵達被假定為敵方軍港的洪原灣，在海底引爆實驗用彈頭。

南韓《東亞日報》軍事專家兼記者尹尚鎬（윤상호，音譯）撰文分析，北韓推出的該款新武器被認為在功能上仿造俄羅斯先前公開的核動力無人水下載具「海神」（Poseidon，又譯波賽頓），海神的爆炸威力可達200萬噸爆炸當量（TNT），因此又被稱為「世界末日」，其在水底爆發時恐引發500公尺高的放射性海嘯。

北韓聲稱，核動力無人攻擊潛艇「海嘯」能引起威力強大的放射性海嘯，殲滅敵方軍艦群、破壞敵方戰略港口，當北韓透過該款新型武器至南韓鄰近海域投放爆炸威力相當於廣島、長崎核爆時的核彈（約15至20kt），不僅能藉由放射性海嘯摧毀南韓軍港，甚至能夠對美國航母造成破壞，阻擋美國在韓半島（朝鮮半島）調遣部署戰略資產、阻止美國對南韓軍事馳援。

▲北韓新型核動力無人攻擊潛艇「海嘯」具高度隱蔽性，若施放核魚雷，恐將重創南韓軍港或美國航母。（圖／達志影像／美聯社）

北韓研發的該款新型武器被軍事專家視為「核魚雷」，其隱蔽性超越了從潛艇發射的潛射彈道飛彈（SLBM）和巡弋飛彈（SLCM），因為飛越空中的導彈雖能透過雷達偵測，但潛藏在海底的核武器卻難以透過雷達偵測，就算透過現有的聲納探測技術也難以發現。

南韓軍方感嘆，「若戰事爆發，（該款武器）不僅能完全阻斷美國增援軍力，甚至能讓反制北韓核武導彈威脅的韓國型3軸殺傷鍊（Kill Chain）系統失靈。」

報導指出，假設核動力無人攻擊潛艇「海嘯」的速度為2至4節（時速約3.6至7.2公里），則其最遠航程可達218至420公里，若北韓軍方將之部署在停戰線附近，則南韓東、西部海岸的主要港口將淪為打擊目標。

南韓北韓大學教授金東葉（김동엽）表示，「若北韓依照其主張，將水下無人載具偽裝成商船，潛入公海投放核魚雷，甚至可對美國駐日海軍基地造成打擊。」

▲在金正恩的主導下，北韓投放戰術核武的手段更加多元化。（圖／達志影像／美聯社）

在金正恩的主導下，北韓近年來大力精進戰術核武的投放手段，對南韓的核武威脅擴及至陸、海、空，包括透過移動型發射車（TEL）和鐵路列車發射導彈，從水庫發射彈道飛彈或巡弋飛彈，以及從潛艇發射潛射飛彈，如今更宣布推出具核魚雷功能的新武器「海嘯」，其目的就在於讓南韓的韓國型3軸殺傷鍊（Kill Chain）系統失靈。

＊韓國型3軸體系：過去在李明博、朴槿惠總統等保守派執政時，曾針對北韓推動構築殺傷鍊（Kill Chain）、韓國型飛彈防禦（KAMD）、大規模懲罰報復（KMPR）等「3軸體系」（3K計畫）。

南韓軍方高層認為，北韓打算在戰爭爆發時以戰術核武等多種投放手段，針對南韓多處戰略要地實施「先發制人」的打擊，「被稱為北韓版『伊斯坎德爾』的戰術短程導彈KN-23能摧毀南韓主要機場（空軍基地），如今又威脅透過新研發的核魚雷摧毀南韓戰略港口等美國增加軍援時的要衝。」

據悉，南韓平澤港、釜山港、光陽港為美軍對韓增加軍援時調派航母等重要戰略資產的要地，同時南韓也擁有木浦港、濟州海軍基地、鎮海海軍基地、浦項港等重要軍港，一旦戰爭爆發時，北韓恐怕從東岸的咸鏡南道、或是西岸的南浦（平壤附近）出動水下無人載具，向南韓重要軍港投放核魚雷。

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