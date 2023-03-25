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上課太吵老師拿「膠帶貼嘴」　美11歲男童半臉慘被封印！求救照曝

▲▼美國北卡羅來納州11歲男童布雷迪（Brady）在課堂上被老師用膠帶封嘴。（圖／翻攝自推特）

▲美國11歲男童在課堂上被老師用膠帶封嘴。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國北卡羅來納州一名11歲男童就讀史密斯菲爾德中學（Smithfield Middle School）六年級，某天上課時間他傳了一張自己被用膠帶封嘴的照片，向媽媽求救「我不知道該怎麼辦」。男童母親後來得知，這竟然是老師因為孩子上課時話太多所做的懲罰，而且還有另外2名學生當天也同樣被用膠帶貼住嘴巴。

根據福斯新聞報導，男童母親韋柏斯特（Catherine Webster）向媒體氣憤地表示，她11歲的兒子布雷迪（Brady）今年2月在六年級課堂上傳了一張照片給她，孩子幾乎半邊臉都被藍色膠帶層層覆蓋，據稱是因為他上課時話太多了才會被老師「膠帶封嘴」，甚至在訊息中寫著「我不知道該怎麼辦」，讓韋柏斯特認為兒子被羞辱了。

韋柏斯特補充，兒子當天才剛開始上課不久就被封上嘴，整節課都被迫在這樣的狀態下坐在位置上，同一天他的兩名同學也被用膠帶貼起嘴巴。韋柏斯特談到教師所謂的紀律措施時表示，在被她發現以前，這種情況已經持續了一段時間，「老師從來沒有打電話給我，和我討論過孩子的行為，所以我不知道他對她來說是個問題。」

韋柏斯特事發後立即向校長辦公室投訴這個問題，並由校方展開調查，這名女教師隔天起暫不進行教學。當地教育系統單位表示，「我們可以證實，每當收到類似指控時，校方管理部門都會迅速應對，對指控進行調查，有時會在徹底完成審查前先將相關人員調離教職。」

據報導，被指控的女教師去年8月才剛被聘用，在膠帶照片曝光的幾天後已經辭職。韋柏斯特向媒體呼籲「問責」，不允許這名教師就這麼容易地換到另一個地方任教，「布雷迪沒有受傷，並不代表這件事沒那麼嚴重。」不過，經過警方調查與檢察官協商後，認定其他幾項襲擊指控不具根據。

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