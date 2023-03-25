薯條怪怪的！女吃下肚「嘴裡起水泡」後半生毀了　獲賠2270萬

▲店家告知，撒在薯條上的並不是鹽，而是具腐蝕性的氫氧化鈉（caustic soda）。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名母親帶著兒子前往連鎖速食店購買餐點，但卻發現薯條吃起來有種怪味，不但出現刺痛感，甚至開始嘔吐，嘴裡長出水泡。原來薯條上撒的並不是鹽，而是具腐蝕性的氫氧化鈉，依據法院宣判，她獲賠110萬澳幣（約新台幣2270萬元）。

綜合澳洲新聞網等報導，事發於2013年，當時才26歲母親普林格（Karis Pringle）帶著9歲兒子凱恩（Kayne），前往連鎖速食店買晚餐。但返家路上吃薯條時，她總覺得有股怪味，會引發刺痛感。普林格發現不對勁之後，立刻開車返回店家詢問，得知薯條被混入一種溫和清潔劑，被建議清洗口腔即可。

儘管照做，但普林格的狀況卻惡化，不得不就醫，但醫師告知喝牛奶就好。隨後她又一次致電店家，但這時才被告知要馬上前往醫院治療，因為撒在薯條上的並不是鹽，而是具腐蝕性的氫氧化鈉（caustic soda）。母子倆去了醫院，但普林格開始出現嘔吐症狀，接著被空運送往另間醫院接受緊急治療，她的嘴裡起水泡，上消化道腐蝕性燒傷。

自此之後，普林格忍受著疼痛與口腔潰瘍好幾個月，精神狀態開始惡化，每當吃下太熱、太冷、太鹹的食物時，嘴巴仍會有刺痛感，只能吃清淡食物，不再相信他人為她準備的飯菜，甚至拒絕參加家人婚禮。不只如此，普林格在2015年被公司裁員之後，一直找不到新工作，最終被診斷罹患神經病態性疼痛以及創傷後壓力症候群（PTSD）。

已知這起事件總計11人受害。法院判決普林格獲賠112萬6045澳幣，負責經營該店家的Tabloid Pty Ltd仍能對判決提出上訴。