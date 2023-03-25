金正恩忙到凌晨5點才能睡！官員淚勸「早點睡」　南韓揭失眠真相

▲身為北韓最高領導人的金正恩非常忙碌，聲稱直到隔天清晨5點才能入眠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近日公佈新研發的核魚雷「海嘯」，其最高領導人金正恩更親自視察督導，官媒宣稱能夠破壞南韓軍港、美國航母，同時阻擋美國軍援。然而，金正恩一直以來都難以入眠，甚至要到隔天清晨5點才睡著，為此官媒特地宣傳金正恩「勤政愛民」；不過南韓卻揭穿金正恩的秘密。

北韓黨務機關報《勞動新聞》的閱聽對象為一般民眾，是北韓居民們接觸「新聞消息」的主要來源之一，因此經常在報導中致力將金正恩一家偶像化、甚至神格化，在今（25）日甚至刊登以「偉大之父的一天」為標題的報導，內容引述金正恩的發言，描述金正恩不辭辛勞、勤政愛民的模樣。

金正恩曾經表示，「我從小就習慣熬夜工作。甚至將隔天清晨5點納入一天的範圍內」，此言意指金正恩平常忙到隔天5點才能總結一天的成果後入眠。

甚至還有官員不斷勸道，「稍微休息一下吧」。對此，金正恩回道，「一般人認為一天結束的時間點，是一天所有行程結束後的晚上，或是凌晨24時（0時）。不過，因為我通常將隔天清晨5點視為『今天』的範圍，且忙到清晨5點。因此，我在稍早的清晨5點總結一天的事業成果，並規劃好隔天必須完成的事項。」

金正恩解釋，「我從小就忙到半夜，這已經變成了我的習慣，我將此視為生活法則。我會熬夜專注想著怎麼解決問題，一旦問題獲得解決，那麼就會感到心情愉悅，原本的疲勞感則瞬間消失。」

▲金正恩16日上午親自前往平壤順安視察ICBM火星-17型試射。（圖／達志影像／美聯社）

報導也提到，金正恩先前造訪東部海岸的某漁業事業所，儘管他於凌晨2時才接到漁獲滿載而歸的消息，但此時卻因為心情異常愉悅而無法入眠。一名勞動黨幹部就曾於今年1月勸金正恩多休息，不過金正恩卻回道，「傳統節慶只有人民才能夠休息，如果身為黨中央的我休息，那麼繁榮的偉大夢想與理想何時才能夠實現？」

針對北韓報導，南韓媒體《朝鮮日報》認為事情恐怕沒有那麼簡單，提到金正恩熬夜、睡不著覺的原因恐怕是健康狀況出現異常，甚至是金正恩擔心太早入眠會遭到旁人暗殺。

南韓國家情報院2016年7月在接受國會質詢時指出，「金正恩恐怕是擔憂自身遭遇威脅而因此失眠」。