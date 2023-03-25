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美國巧克力工廠爆炸起火！廠區被夷平民宅劇烈搖晃　已釀2死9失蹤

▲▼美國賓州一間巧克力工廠爆炸起火，濃煙直竄天際。（圖／賓州交通局）

▲美國賓州一間巧克力工廠爆炸起火，濃煙直竄天際。（圖／賓州交通局）

記者羅翊宬／綜合報導

美國賓州一間擁有70多年歷史的巧克力工廠，於當地時間24日晚間發生強烈爆炸，霎時碎片在空中飛揚，同時還引發多起火災，熊熊烈焰引起的濃煙升至空中，就連街區外的房屋都在搖晃，目前這起意外已造成2人死亡、9人失蹤、多人輕重傷。

根據美媒《紐約時報》、《美聯社》，R.M帕爾默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工廠位於美國賓夕法尼亞州西雷汀市（West Reading），距離費城西北方約95公里，24日晚間傳出巨大爆炸聲響，濃煙直竄天際，且就連幾個街區以外的房屋都因爆炸而搖晃。市長薩曼莎（Samantha Kaag）表示，這起爆炸摧毀了工廠的一部份。

薩曼莎24日晚間接受採訪時表示，「工廠建築物的一部分直接被夷為平地，就連在距離工廠4、5個街區房子裡的我，也能感覺到爆炸，雖然我沒有聽到轟隆聲，但還是能感覺到房子在搖晃。」

報導指出，目前當局還未釐清到底是什麼原因才導致爆炸。一段氣象攝影機拍攝的影片顯示，爆炸將碎片、火焰、灰塵噴射至空中。

▼巧克力工廠突然爆炸起火。

雷汀醫院（Reading Hospital）發言人貝茲勒（Jessica Bezler）表示，該間醫院一共收治6名因爆炸而受傷的病患，其中一名患者將被轉移至其他醫院，至於其他人則正在接受醫療評估。

據悉，R.M帕爾默公司成立於西元1948年，該間公司擁有850名員工，以製作當季巧克力聞名，包括復活節的空心牛奶巧克力兔。

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