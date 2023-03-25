美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

▲敘利亞東北部美軍基地24日遭火箭彈轟炸，造成至少1名美軍人員受傷。（示意圖／翻攝自Facebook／美軍陸戰隊3rd Marine Division）

記者張寧倢／綜合外電報導

駐敘利亞美軍於當地時間周四（23日）晚間發動空襲，擊殺11名親伊朗武裝份子，隨後美軍基地於周五（24日）兩度遇襲，包含一次火箭彈攻擊與一起涉及多架無人機的襲擊。CNN引述官員稱，火箭彈轟炸導致一名美軍受傷。此前，駐敘美軍設施遇襲導致一名美國承包商死亡，官員爆料，當時防空系統未能完全發揮作用。

根據CNN報導指出，美國總統拜登24日在出訪加拿大渥太華時回應此事，強調美國將強力保護人民，「毫無疑問地，我要強調，美國沒有、沒有尋求與伊朗發生衝突，但請做好準備，我們將強力保護我們的人民。這正是昨晚發生的事情。」

一名美國官員24日向CNN表示，敘利亞東部代爾祖爾（Deir Ezzor）附近一處康菲石油公司（Conoco）油氣田周邊的美軍基地，於當地晚間10時39分左右，遭到多枚火箭彈襲擊，導致另一名美軍人員受傷，但目前情況穩定。

官員指出，第二次襲擊發生在當地深夜11時23分左右，「有3架單向攻擊無人機瞄準綠村（Green Village）襲擊，其中2架被聯軍防空系統擊落。」消息人士表示，綠村是美國在敘利亞東北部的900人軍事基地，這次襲擊未有人員傷亡，但一棟建築物受損。

同樣在24日的稍早，也有10枚火箭彈襲擊綠村，美方聯軍並無人員或財產損失，但其中一枚偏離軍事設施5公里的火箭彈擊中民宅，造成當地2名婦女與2名兒童受傷。

此前，一架疑似伊朗無人機23日襲擊美方駐敘利亞人員居住的設施，造成一名美國承包商死亡、5名美軍與另一名美國承包商受傷，拜登下令空襲反擊後，擊殺11名親伊朗武裝份子。《紐約時報》引述2名美國官員指出，基地23日遇襲時主要防空系統「沒有完全運作」，不禁讓人懷疑究竟是襲擊者發現並利用了這個漏洞，還是碰巧在那個時間點派出無人機。