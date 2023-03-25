麵攤老闆參選引爆徐巧芯、費鴻泰大戰！　他還原現場揭真相

▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨台北市立委信義、南松山選區共6人登記參選，除該選區現任立委費鴻泰、北市議員徐巧芯外，還有兩人的助理，以及一家麵攤老闆張宏森登記。會形成參選大爆炸的局面，是因費鴻泰質疑第三位登記的張宏森，與徐巧芯有私交。代替張宏森領表登記的國民黨青工會總會長滿志剛則指出，張宏森不代表任何陣營。

昨日登記參選的時間序列，3月23日下午2時45分，費鴻泰的太太王怡心代理他（編號：1）完成登記；上午11時半徐巧芯（編號：2）完成領表、登記；下午2時50分，滿志剛代理一家麵攤老闆張宏森（編號：3）領表。

▲國民黨青工會總會長滿志剛。（圖／記者湯興漢攝）



因為徐巧芯、滿志剛3月11日在張的麵店共同發送1000顆雞蛋，費鴻泰質疑兩人相識，3時53分要他的辦公室助理閻景榕（編號：4）領表、登記，接著是徐巧芯的辦公室陳暉（編號：5）領表、登記；4分鐘後，費的辦公室主任許原榮（編號：6）領表、登記。下午4時國民黨台北市黨部關門截止登記。

根據《中時新聞網》報導，滿志剛還原登記當下的過程，指出他一到現場，「費鴻泰那邊以為我是徐巧芯的人，徐巧芯那邊以為我是費鴻泰的人」，兩邊的助理見狀就跟著登記。

滿志剛表示，張宏森不是徐巧芯或費鴻泰的人，會出來參選是他平時就有點政治狂熱，對社區事務也熱心，主要是因為當地做了2、30年的國民黨籍里長被換掉，張宏森的親友希望他下次出來選，這次只是當做試煉。