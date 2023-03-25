烏克蘭疾呼速供武器　北京想當和事佬親俄立場受質疑

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲歐洲加快武器供應，否則戰爭恐持續數年。歐盟理事會對加碼軍援烏克蘭達成共識，並質疑北京的親莫斯科立場，不信中國國家主席習近平能成為和平調解人。

● 澤倫斯基：若不加快武器供應 戰爭恐持續數年

一名烏克蘭指揮官表示，由於俄羅斯攻勢躊躇不前，幾個月來處於守勢的烏軍即將進行反擊。但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告說，如果不加快武器供應，戰爭可能會持續數年。他再次呼籲提供長程飛彈、彈藥和現代飛機，並對俄羅斯實施額外制裁。

澤倫斯基向歐盟領導人喊話：「如果歐洲繼續觀望下去，邪惡勢力可能有時間重新集結並為經年累月的作戰做準備。」

▲北京想當俄烏戰爭和事佬，但親俄立場受質疑。（圖／路透）



● 歐盟理事會同意援烏彈藥 中國親俄角色受質疑

由27個會員國領導人出席的歐洲聯盟理事會23日對加碼軍援烏克蘭達成共識，包括聯合採購彈藥。不在議程上的中國也屢成話題，數名總理質疑中國在俄烏戰爭的親俄立場，不相信習近平能成為和平調解人。

歐盟最高決策機構歐盟理事會召開例行高峰會，首先通過的議程是持續援助烏克蘭，包括認可20日外交部長與國防部長聯席會議結論，也就是在1年內籌集100萬枚砲彈援烏，並為歐盟開先例，允許會員國可動用歐盟資金聯合採購武器。

歐盟理事會也重申支持澤倫斯基的10點和平方案，包括俄軍全面撤出烏國領土；在譴責白俄羅斯及伊朗對俄國提供軍事援助之餘，也提到「力勸所有國家勿對俄國侵略戰爭提供物資或其他形式援助」，等於間接警告中國。

正值習近平剛結束出訪莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）表現親密的畫面揮之不去，多位歐盟國家領導人在峰會前媒體堵訪時也對中國議題表態。

● 歐盟與UN秘書長會議 確保糧食安全避戰爭影響

歐盟領導人23日與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會談，討論全球糧食安全議題以及針對俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的制裁，並同意向烏克蘭提供更多砲彈。

幾天前在聯合國和土耳其居中協調下，展延了烏克蘭穀物經黑海安全出口的協議，這項協議被視為解決全球糧食危機的重要關鍵。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，歐盟希望能確保「可怕的俄烏戰爭不會造成世界糧食不安全」。他還說：「我們需要確保穀物出口能繼續下去，例如來自烏克蘭的穀物。」

▲慕尼黑安全會議主席認為，習近平支持普丁，是為了阻俄羅斯走向西方。（圖／路透）



● 慕尼黑安全會議主席：習支持普丁 阻俄走向西方

習近平結束對俄訪問，慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）分析，他藉這次出訪表達對普丁的支持，目的是阻止普丁垮台和俄羅斯走向西方。

霍伊斯根受訪時說，普丁一向自信滿滿，在習近平面前卻舉止順從，可見他對習近平的依賴程度，兩人的主僕關係非常清楚。

長期擔任德國前總理梅克爾（Angela Merkel）顧問的資深外交官霍伊斯根認為，習近平表態支持普丁連任總統，可見他不願看到普丁垮台，就算俄羅斯因為發動這場戰爭衰敗也沒關係，重要的是跟中國站在同一陣營，阻止俄國像前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）一樣走向西方。

● 俄不參加地球一小時 控主辦單位為外國代理人

克里姆林宮今天表示，俄羅斯本週末將不參加全球每年一度的「地球一小時」（Earth Hour）活動。主辦活動的世界自然基金會（WWF）已被俄國當局貼上「外國代理人」標籤。

俄羅斯自入侵烏克蘭以來即打壓絕大多數和外國有關的團體，包括屬氣候性質的組織。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「今年我們決定不參加這項活動，因為他們已經成為外國代理人。」