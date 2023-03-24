上班摸魚抽菸小心了！日公務員14年半狂抽4512次　被扣薪6個月

▲日本公務員因為經常趁上班時間摸魚抽菸，因此被扣薪6個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府3名隸屬於財務部的公務員因為經常趁著上班時間，以抽菸名義打混摸魚，屢勸不聽，因此遭到匿名通報，最終遭到懲戒扣薪。其中一名擔任主管職的61歲男性職員更是因為在14年半內，於工作時間抽菸4512次，因此被扣薪6個月。

根據《每日新聞》報導，大阪府人事課2022年9月接獲匿名舉報稱，財務部的3名男性職員經常趁著上班時間偷偷跑出去抽菸。經舉報後，3人的上司已經對其發出口頭警告，但仍屢勸不聽，並再次被上司發現不斷趁著上班時間外出抽菸。

不僅如此，在面對2022年12月的複查時，3人竟還謊稱「被口頭警告後便再也沒有在上班時間抽菸過」。最終仍被抓包，因此遭到上級懲戒，被罰扣薪。其中61歲的主管級男公務員被發現，在大阪府財務部任職的14年半間，一共摸魚抽菸4512次，共計355小時19分鐘，因此被減薪6個月。

此外，該部門還有另一名55歲的課長級男公務員因為對部下職場霸凌與職場性騷擾，因此被減薪6個月。該名男公務員2022年4月至12月間，多次在聚會中多次抓住女下屬的手，並說出猥褻的話語。而在工作場合中則是多次痛罵男下屬。