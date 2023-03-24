加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

▲羅克森路是偷渡客的越境熱點，步行一小段就能到達加拿大邊界。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

加拿大去年人口成長105萬，其中95.9%都來自國際移民，移民潮在住房、基礎設施、交通運輸等領域造成不小的壓力。消息指出，美、加兩國已達成協議，總理杜魯道將與美國總統拜登一同修訂《安全第三國協議》（STCA），阻擋非法移民的難民庇護申請。

BBC報導，近期非法移民入境加拿大尋求庇護的人數急遽增加，尤其是位處美國紐約州及加拿大魁北克省邊界的「羅克森路」（Roxham Road）。據傳，中、南美洲非法移民經常乘車至羅克森路，步行一小段就能到達加拿大邊界，是偷渡客的越境熱點。

美、加曾於2004年簽訂《安全第三國協議》（STCA）條約，原先條約可讓加拿大拒絕從邊境進入的無證移民，但美國一直拒絕將他們接回，因此條約形同廢紙。杜魯道政府多年來不斷敦促美國修訂條約，直到最近美方才決定讓步。

美國總統拜登將於24日訪問渥太華，將與杜魯道討論修訂STCA，允許兩國官員在非官方邊界拒絕對方的無證移民入境。作為交換，加拿大將接收1萬5000名來自中、南美洲的難民。

美加協議雖有助拜登政府緩和移民壓力，但肯定會遭移民組織反彈。