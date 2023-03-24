美軍駐敘遇襲反擊「空襲武器庫」　殺死8親伊朗武裝份子

▲作為對抗伊斯蘭國（IS）殘餘勢力的一環，美軍數百名士兵待在敘利亞，經常成為民兵組織攻擊的目標。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐敘利亞人員23日在一處聯軍基地遭疑似伊朗無人機攻擊後，軍方當晚發動空襲反擊。「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）指出，美軍出動多架戰機空襲武器庫等目標，殺死8名親伊朗武裝份子，死亡人數可能持續攀升。

綜合法新社、CNN報導，敘利亞東北部哈塞克附近一處以美國為首的聯軍基地23日當地下午1時38分遭到無人機襲擊，造成1名美國承包商死亡，另有5名美國士兵與1名美國承包商受傷，情報顯示無人機來自伊朗。作為回應，國防部長奧斯汀23日發聲明表示，在總統拜登指示之下，授權針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯組織所使用的設施進行精確空襲。

「敘利亞人權瞭望台組織」負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）24日表示，美軍出動多架戰機發動反擊，「美軍空襲代爾祖爾市一處武器庫，在這裡殺死6名親伊朗武裝份子，並在邁亞丁沙漠與阿布卡馬附近的空襲行動中殺死另外2名武裝份子。」

敘利亞人權瞭望台組織指出，預計死亡人數將持續攀升，因美方空襲造成多人受傷，部分傷者傷勢嚴重。在美國發動空襲後，伊朗支持的民兵組織在邁亞丁、布卡馬爾及代爾祖爾等城市進行集結，進入高度戒備狀態。