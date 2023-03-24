薩德系統正常化邁一大步　美韓首度訓練調遣「遠距遙控發射台」

▲美韓兩軍近期實施薩德系統遠距遙控發射台的訓練。（圖／美國第八軍團）

記者羅翊宬／編譯

做為美國、南韓大規模聯合軍演「自由之盾」（FS）的一環，駐韓美軍今（24）日表示，自從南韓2017年在慶尚北道星州郡部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）以後，美韓兩軍首度於近期實施調遣薩德系統遠距遙控發射台的訓練，藉以擴大薩德系統的防禦範圍。

根據《韓聯社》，去年10月薩德系統遠距遙控發射台終於被搬進位於慶尚北道星州郡的薩德基地，因此才可以實施調遣薩德遠距發射台的訓練，此前薩德發射台靠戰術控制中心（ECS）和有線的方式連結。雖然美韓兩軍並未對外公開訓練進行的時間、地點，但從美國國防部公開的照片顯示，訓練進行的時間點為3月19日。

在慶尚北道星州郡草田面韶成里一帶進行薩德系統反對活動的民間團體表示，薩德系統遠距發射台15日被搬出至基地外，直到23日才物歸原處。

▲薩德系統遠距遙控發射台於去年10月被搬入薩德基地，軍車載著相關設備。（圖／達志影像／newscom）

所謂的薩德系統遠距遙控發射台調遣訓練，指的是將發射台、雷達、指揮管控裝備分別部署在不同的地方，透過遠距遙控發射台進行訓練，因此在本次訓練中發射台被調遣至基地以外。

報導指出，由美國關島所管理的遠距發射台，便被設置於距離薩德基地約70公里的島嶼上。

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）指出，此訓練可以確保薩德系統發射台在不同地方進行遠距發射，「可以說，薩德系統的防禦範圍被擴張了。」

▲美軍在韓半島上部署薩德系統，計畫2021年完成第3階段升級。（資料照／達志影像）

美國、南韓兩軍表示，「薩德系統的正常化，能夠持續保障薩德部隊的作戰支援，對提升助韓美軍作戰態勢上提供幫助。透過遠距發射台訓練，提供了調整薩德系統防禦範圍的機會。此次訓練應對北韓高度發展的導彈威脅，提升薩德部隊的戰鬥準備態勢與美韓聯合防衛態勢，展現美國對於協防韓國的承諾堅若磐石，同時鞏固韓半島（朝鮮半島）的國防安全和穩定。」

據悉，薩德系統雖然經過小規模環境影響評估後，於2017年臨時部署在星州郡的薩德基地，不過卻經常遭到當地居民、圓佛教團體的反對，導致薩德系統始終無法正常運作，直到尹錫悅政府去年5月上台後，才正式加快啟動正常化的相關程序。