大象闖社區「搶糧」！踩死10人撞毀60屋　印度71人組隊要抓牠

▲印度一頭30歲大象即將被當局派員捕捉。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣桃園附近一隻「東非狒狒」逃脫十逾日未順利捉捕，幸運的是至今尚未傳出人財損失。不過，印度這頭大象可就沒這麼和善，喀拉拉邦一頭30歲大象，因為太愛吃穀物而時常橫闖人類社區，多年來已經踩死了10個人，摧毀60間房屋和商店，最近甚至攔下卡車「搶糧」。政府決定派遣71人團隊進行誘捕野放計畫。

根據衛報報導，喀拉拉邦伊都基縣（Idukki）有一頭年約30歲的野生大象，因為喜歡吃大米、小麥、全麥麵粉等穀物而被取名為「Arikompan」（意即大米長牙象），但也因為愛吃，牠從小就經常「打劫」人類社區的商店和民宅，多年來踩死了至少10位村民、摧毀60棟房，僅僅在過去一年間，當地一家政府公共配食機構就被牠「光顧」了8次。

為了解決這頭大象造成的問題，印度森林事務當局已經籌組一支71人的快速反應團隊，共分成11個小組，由首席森林獸醫Arun Zackariah帶領其他獸醫、林務官員與工作人員進行誘捕行動。另有4隻經過馴化與大量訓練的大象（稱為Kumki）也將投入這次捕象任務。

報導指出，這次行動事先經過喀拉拉邦高等法院批准，允許在29日過後以麻醉槍捉捕這頭野生大象，若計畫成功這頭象將被戴上電子識別環，隨後野放到另一邊森林深處，就算失敗，團隊也將繼續展開後續抓捕，直到成功。

報導補充，這頭30歲大象估計重約3.3噸，按照獸醫們的計畫，若施打的麻醉劑量適當，則牠在被射中45分鐘內就會變得平靜與溫順，這時團隊將合作將大象裝進大籠子裡，運用斜坡推上卡車運走。