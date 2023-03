熊熊「1月脫逃2次」好奇逛大街！搬去德州動物園　新家挖了護城河

▲眼鏡熊又被稱為安地斯熊。(圖/翻攝聖路易斯動物園)



記者吳美依/綜合外電報導

美國密蘇里州聖路易斯動物園(St. Louis Zoo)21日宣布,由於眼鏡熊「班恩」(Ben)上月二度逃脫,考量到這頭好奇熊熊的最大福祉,牠將被送往德州格拉迪斯波特動物園(Gladys Porter Zoo),新家會更舒服,更適合熊類棲息,還有護城河防止脫逃。

▲4歲的班恩充滿好奇心。(圖/翻攝聖路易斯動物園)

Here are pictures of Ben, the 4-year-old Andean Bear who has now escaped his @STLZoo enclosure twice this month, including today.



The zoo says Ben crawled through a mesh hole in his enclosure. He made it about 100 feet before being tranquilized about 50 minutes later. @KMOV pic.twitter.com/sPzXZVFc3X