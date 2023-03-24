熊熊「1月脫逃2次」好奇逛大街！搬去德州動物園　新家挖了護城河

▲眼鏡熊又被稱為安地斯熊。（圖／翻攝聖路易斯動物園）



記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州聖路易斯動物園（St. Louis Zoo）21日宣布，由於眼鏡熊「班恩」（Ben）上月二度逃脫，考量到這頭好奇熊熊的最大福祉，牠將被送往德州格拉迪斯波特動物園（Gladys Porter Zoo），新家會更舒服，更適合熊類棲息，還有護城河防止脫逃。

▲4歲的班恩充滿好奇心。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

Here are pictures of Ben, the 4-year-old Andean Bear who has now escaped his @STLZoo enclosure twice this month, including today.



The zoo says Ben crawled through a mesh hole in his enclosure. He made it about 100 feet before being tranquilized about 50 minutes later. @KMOV pic.twitter.com/sPzXZVFc3X — Alex Gaul (@AlexGaulTV) February 23, 2023

綜合外媒報導，2月7日，動物園開門之前，班恩被發現出沒在園區棲地之外，估計僅逃脫1個半小時，就被注射鎮靜劑帶回去。園方研判，「沒有理由相信有任何人為疏失或干預…似乎是這隻非常好奇的熊在戶外棲地的正確位置亂扳鐵絲網」，才會逃脫出來。

園方當時耗費一番工夫強化安全措施，未料僅過了2周左右，班恩又於23日破壞鐵絲網脫逃，還被民眾拍到在路上悠哉閒晃，直到50分鐘後，再度被注射鎮靜劑帶回去。在此期間，為了安全考量，所有遊客都被緊急護送至室內。