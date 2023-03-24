詐欺1.2兆遭美國起訴　南韓「加密貨幣之王」逃亡10月落網

▲Terra加密貨幣創辦人權道亨在蒙特內哥羅被捕。（圖／翻攝自Linkedin／Do Kwon）



實習記者任庭儀／編譯

去年5月，加密貨幣Terra在一夕之間蒸發400億美元（約新台幣1.2兆元），其創辦人權道亨（音譯，권도형）被指控策劃一切並在事發後落跑，南韓警方同年9月發布國際通緝令，美國檢方也於今年2月將他起訴。東歐蒙特內哥羅當局23日稱，已逮捕前「加密貨幣之王」韓籍權道亨。

綜合BBC、法新社報導，蒙特內哥羅內政部23日發表聲明，權道亨及另一名南韓人在首都波德里查（Podgorica）機場準備前往杜拜，海關檢查護照時被發現兩人偽造證件，立即將他們逮捕。

內政部長艾德茲茨（Filip Adzic）在推特發文指出，我們在波德里查機場逮捕國際通緝犯之一韓籍公民權道亨，此人疑似前「加密貨幣之王」·Terraform Labs創辦人，背後涉及400億美元損失，南韓、美國、新加坡都在通緝他。

▲Terra崩盤後，全球投資者損失約400億美元。（圖／路透）



南韓檢方24日證實，根據指紋比對，在蒙特內哥羅的嫌疑人就是權道亨，並要求將他引渡回國。另外，美國曼哈頓地方法院23日公布一份起訴書，指控權道亨及Terraform Labs公司涉嫌詐欺投資人，且金額達數十億美元。

目前尚不確定權道亨是否會被引渡回南韓，也可能會被移交至美國。

去年5月，權道亨和他的公司向投資者籌集數十億美元，多次宣稱代幣會增值，並誤導投資者相信TerraUSD穩定性，最後Terra加密貨幣及姊妹幣Luna雙雙崩盤，持有者損失超過400億美元。