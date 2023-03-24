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印女童遭學校工友硬上！　注射鎮定劑再找3同夥「集體性侵」

▲▼印度女童,女童玩水。（圖／CFP）

▲女童遭性侵後無法上學，學校老師聯絡哥哥才發現此事。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度新德里一間小學的工友將校內的一名五年級女童綁架後，注射不知名的鎮定劑使其無法反抗，再連同其他3名同夥集體性侵被害人。事發後女童開始翹課、未出席大考，老師聯絡了她的哥哥後，整件事才因此曝光。然而女童的父母卻拒絕報警，校長忍無可忍，便自行向警方通報此案例。

根據《印度報業托拉斯》報導，新德里一名就讀小學五年級的女童在大考第二天便無故曠課，班導發現後主動聯絡女童母親。但女童母親僅表示女兒是胃痛，不太舒服才未到校。直到老師再度聯絡女童的哥哥後，哥哥才表示，女童被學校的工友性侵。

被害女童3月14日被54歲的工友阿賈伊拖到一個不知名的地方，隨後拿出預藏的鎮定劑，施打在女童身上，使其無法反抗，並與另外3名同夥集體性侵女童。嫌犯阿賈伊來自北方邦，住在加濟阿巴德，在學校擔任工友超過10年，目前他已經被警方逮捕，不過其餘同夥仍在逃。

事發後，學校一度試圖說服女童父母報案，但卻遭到拒絕。因此校方便自行將此事通報給警方，考慮到事件的嚴重性，該校委託2名督導成立調查委員會，將針對此事進行徹查。女童目前已經被送往醫院接受檢查與諮商。

對此，德里婦女委員會（DCW）負責人在推特上指責，應該對嫌犯採取最嚴厲的行動，「如果女童連在學校都不安全，那怎麼辦？」

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