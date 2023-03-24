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北韓煽動南韓「反日情緒」！工會淪間諜組織　散播福島核電廠假新聞

▲▼南韓環保人士去年5月20日在日本駐韓大使館附近抗議，要求日本政府撤回排放福島核電廠廢水的決定。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓環保人士去年5月20日在日本駐韓大使館附近抗議，要求日本政府撤回排放福島核電廠廢水的決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不僅透過核武與導彈對南韓造成實際威脅，其實還企圖以滲透輿論的方式，透過諜報員向南韓當地工會或地下組織傳達指令，煽動南韓當地的反日情緒，在特定政治或社會事件上帶風向，包括在日本福島核電廠廢水排放議題上，透過網路散播「海底出現基因變異怪魚」、「畸形兒」等謠言，掀起南韓民眾的反感與不安。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓部份具進步傾向的政治人士來自慶尚南道昌原市、濟州島、全羅北道全州市，他們成立其中一個地下組織為「自主統一民眾全委」，該組織又被稱為昌原間諜團，總責任人黃某2019年7月曾與成員成某接到來自北韓統一戰線部文化交流局的指令，要求在南韓各地展開能夠煽動民眾反日情緒的鬥爭，同時將反日鬥爭的規模擴大，並與反美、工會罷工等活動相結合。

成某還曾於2019年5月7日接獲來自北韓的指令。北韓諜報人員在指令文件內指出，美國正積極推動美日韓三方在北韓議題上的政策合作，同時日本當局決定向海洋排放福島核電廠廢水，此時（南韓）社會各階層的反日情緒逐漸高漲，因此理事會（自主統一民眾全委）應針對福島核廢水一事煽動反日情緒，同時向文在寅政府施壓，將韓日兩國間的對立與矛盾深化至無可挽回的境地。

北韓諜報人員還要求，進步黨地區黨部、民主勞總（工會）地區本部、XX進步聯合、地區市民運動等泛進步傾向的大眾公民運動團體必須向青瓦台發起書面請願，要求南韓應拒絕參加日本主辦的東京奧運、全面禁止進口日本漁獲、抵制購買日本商品。

▲▼南韓國情院、警察廳18日上午針對民主勞總總部試圖執行扣押搜索，一旁則是進步派大報「京鄉新聞」。（圖／達志影像）

▲南韓國情院、警察廳1月18日上午針對民主勞總總部試圖執行扣押搜索，一旁則是進步派大報「京鄉新聞」。（圖／達志影像）

北韓諜報人員還要求自主統一民眾全委的輿論控管小組，應該在社群網路或論壇等大量散播關於日本的假新聞，包括福島海域出現怪魚、福島當地誕下畸形兒，造成南韓當地社會的反感與不安，同時動員聲稱受到核廢水影響的漁民參加集體絕食、削髮抗議，甚至動員漁船在海上展開大規模的抗議。

另外，南韓首爾梨泰院曾於去年10月底爆發大規模人員死傷的踩踏慘劇。民主勞總組織局長A某同年11月便接獲來自北韓諜報人員指示，內文提到民眾提著燭光參加犧牲者的追思活動，要求尹錫悅下台的口號響遍首爾市區，此場景令人聯想起2014年世越號船難民眾要求調查真相，最後引發政壇罷免時任總統朴槿惠。

北韓諜報人員在內文要求，共同民主黨等在野政黨應集中砲火，向政府追究梨泰院慘劇爆發的責任，激起社會各階層的憤怒情緒，對掌權初期便處於嚴重統治危機的尹錫悅政府形成致命打擊。

►南韓工會總聯盟遭情報機構搜查　疑勾結北韓間諜地下組織
►真實版《北風》！南韓社會慘遭北韓情報員滲透：宣傳金正恩的偉大

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