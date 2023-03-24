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TikTok執行長赴美接受「5小時猛烈盤問」　坦言沒讓自己小孩玩抖音

▲▼TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

被稱為海外版抖音的TikTok最近遭歐美多國祭出限制措施，尤以美國抵抗聲浪最強，拜登政府出於國安風險正在考慮全面禁止這款APP。新加坡籍的TikTok執行長周受資23日赴美參加國會聽證會，接受兩黨議員5個多小時的猛烈盤問，在試圖淡化爭議的同時，他也承認沒有讓自己的孩子使用TikTok。

▲▼TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

▲周受資針對TikTok資安風險等各項爭議接受美國議員提問。（圖／路透）

綜合衛報、BBC等報導，40歲的周受資23日罕見露面，在聽證會上首先被問到的就是他與TikTok母公司中國北京字節跳動（ByteDance）高層的關係。美國國會議員們詢問他和字節跳動高管聯繫的頻率，並且質疑TikTok針對美國資安隱憂的解決方案是否能確實提供保護。周受資試圖緩和，「我明確聲明一點：字節跳動不是中國或任何國家的代理機構。」

此前，拜登政府發出最後通牒，除非字節跳動出售所有TikTok股份，否則這款應用程式將在美國面臨全國性禁令。在聽證會上周受資坦承，中國員工仍然有權訪問部分美國數據，但他強調了正在進行的「德州計畫」，並表示TikTok將在年底前刪除備份到海外伺服器上的所有美國用戶數據。部分議員質疑德州計畫太過龐大，無法盡速解決資安憂慮。

▲▼TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

▲美國國會認為TikTok上的美國用戶數據可能落入中國政府手中。（圖／路透）

另外，美國議員也針對毒品、青少年心理健康等用戶影響提出質疑。共和黨議員Gus Bilirakis舉了一名16歲少年臥軌死亡的案例，少年父母已經提告字節跳動，宣稱孩子是因推薦影片接觸到不當內容而受影響。另一名議員Nanette Barragán更問到關於周受資不讓自己的小孩使用TikTok的問題。周受資證實，他子女沒有使用TikTok，但那是因為在新加坡沒有13歲以下兒童版本的TikTok，但美國有，所以若孩子在美國就會讓他們使用。

▲▼TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

▲周受資坦承沒有讓自己子女使用TikTok，而且他本人也持有字節跳動的股票。（圖／路透）

BBC認為，周受資當天最失敗的辯護或許是他試圖將TikTok和字節跳動劃清界限，因為無論如何，這家中國科技公司都擁有TikTok，而他本人從高盛起步，之後待過中國小米集團，更曾擔任字節跳動的財務長。起初被問及股份時，周受資不願透露自己是否握有字節跳動持股，但在美國議員們的追問之下，他最終坦承了這點，但仍試圖淡化這之間的關聯性，並且不願透露自己在TikTok的總薪酬。

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