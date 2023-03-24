嗆女服務生「肥胖蕩婦」竟整桌嗨翻　英國屁孩慘被轟出餐廳

▲屁孩嗆女服務生之後被趕出餐廳。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

外國連鎖餐廳「凱倫的餐館」（Karen's Diner）主打粗魯無禮的服務態度，英國17歲少年傑克（Jack Keith）與家人前往用餐時，大嗆女服務生是「肥胖的蕩婦」，一整桌跟著笑翻，但此舉已經違反「不准身體羞辱」的規則，雖然一行人才剛入座10分鐘，卻馬上就被轟出去。

根據側錄影片，傑克首先稱呼女服務生是「婊子」，接著立刻被嘲諷「你甚至不會發音，好尷尬！」他很快沉浸在互嗆的新鮮感中，結果被詢問年齡時，竟反問女服務生，「那妳幾歲啦，妳這個肥胖的蕩婦？」身旁家人全都笑開懷。女服務生立刻告知餐廳經理，並走過來宣布，「你們全都滾出去。全部。規則有寫。」

原來，「凱倫的餐館」在顧客一進門時，都會發放規則卡，清楚規定互動界線。傑克事後表示，他也認同「己所不欲勿施於人」，但那名女服務生是自找的，「上面寫著『不准身體羞辱』，但我想不到（我的言論）哪裡羞辱了。因為她又不胖，就是普通女生的身材，我不懂她為何會放在心上。」

傑克還認為，「凱倫的餐館」的員工應該要有能力承受顧客所有發言，「我們沒時間閱讀規則。他們只是把它丟給我們，而且當時很吵鬧。他們對我祖父母的羞辱已經到達另一個境界了。『凱倫的餐館』是一個瘋狂的主意，我可能不會再回去了。」

「凱倫的餐館」表示不會容忍嚴重冒犯，不論是員工說出口或者被辱罵，「我們永遠會採取一切措施保護我們的員工免受不可接受的行為傷害。令人難過的是，少數顧客需要被提醒如何行為處事…很遺憾，我們無法向每位顧客親自解釋，稱呼一名女服務生『肥胖的蕩婦』是非常直接的『身體羞辱』，這就是為什麼我們會分發規則卡」。