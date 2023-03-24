槍擊案就在兒子學校！　美記者直播一半「母子相擁」感人影片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州近日發生校園槍擊，《福斯新聞》一名女記者到場連線報導，而案發現場正是她兒子就讀的高中，令她滿心焦急，直到連線開始後終於看見孩子，這才放下心來，母子倆在鏡頭前緊緊相擁，接著才繼續完成報導，令許多網友為她敬業的精神感動。

科羅拉多州丹佛市（Denver）東方高中（East High School）22日發生槍擊，一名17歲非裔學生因行為問題，每天到校都須接受搜身檢查，當天被搜出一把手槍，他隨即開槍導致2名管理人員重傷。

《福斯新聞》記者阿庫納（Alicia Acuna）到現場進行報導，心中卻始終掛念著兒子，因為她兒子就在這所學校，沒想到連線報導進行到一半，兒子便出現在鏡頭外，這時阿庫納突然向觀眾道歉，「我很抱歉，事情發生後我就沒看到我的孩子。」

隨後的畫面中，阿庫納的兒子出現在鏡頭裡，二人都張開雙臂緊緊相擁，手上舉著麥克風的阿庫納一面緊抱兒子，一面繼續向觀眾道歉，「我很抱歉，我真的很抱歉」，接著輕聲對兒子說，「我很快就好，好嗎？」接著第三度道歉並繼續完成報導。阿庫納也提到，案發時她人在辦公室，是收到兒子的訊息才知道學校發生槍擊。

另一方面，槍手萊爾（Austin Lyle）犯案後逃離現場，當晚警方在附近樹林裡一輛被遺棄的車子旁發現一具屍體，而這輛車的車主就是萊爾，但當局未透露死者身分。