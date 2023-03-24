中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

▲位於首爾明洞的中式火鍋店「澳門豆撈」曾於新冠疫情期間停業。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）透露，中國在全球53個國家或地區設立102處秘密警局，用於監控海外異議人士，其中位於南韓首爾漢江畔的船舶式中華料理餐廳「東方明珠」疑似就是中國海外警察據點。最新消息指出，如今相關人士在首爾明洞接手中式火鍋店，每天人潮絡繹不絕。

根據韓媒《東亞日報》，位於首爾市松坡區蠶室洞漢江江畔的中華料理餐廳「東方明珠」，其外型為中式宮廷建築，去年12月被指稱為疑似中國海外秘密警局據點後，便遭到南韓國家情報院與警方搜查，南韓當局調查該餐廳會長（持有人）王海軍在遣返中國人的過程中是否違反出入境管理法，不過搜查至今已超過100天，卻仍無法取得進展。

在南韓國情院、警方展開調查後，東方明珠便處於「半停業」的狀態，不接待一般顧客，只用於招待中國僑民所舉辦的私人聚會。最後，東方明珠的代表、同時也是王海軍友人的A某便於今年初開始接掌位於首爾市中區明洞的知名中式火鍋店。

▲位於首爾蠶室漢江江畔的中餐廳「東方明珠」被指為是中國公安當局在海外設立的秘密警局，用於監控異議人士。（圖／翻攝自YouTube）

《東亞日報》記者於本月20日中午用餐時間實際走訪發現，該間中式火鍋店人潮可謂是絡繹不絕、甚至座無虛席，該店的職員皆是來自東方明珠；南韓法人登記資料庫顯示，A某從今年1月10日開始接手、營運該間餐廳，至於王海軍則經常來此處用餐。

韓媒《News1》也於昨（23）日中午用餐時間派記者實際走訪，該間位於首爾明洞的中式火鍋店其實早就在當地社群網路轟動一時，不過自從全球爆發新冠疫情後，南韓當局曾管制餐廳開業時間、限制室內用餐等，導致該火鍋店一度停止營業，直到A某今年1月10日接手後才再度對外營業。

不過《News1》記者採訪前來用餐的饕客後更發現，南韓當地民眾根本不清楚該火鍋店的老闆竟然是東方明珠的代表，甚至對中國派遣「秘密警察」至海外一事渾然不知，許多民眾得知實情後嚇得啞然失色。

▼聽到中式火鍋店「再度開業」的消息後，南韓民眾爭相前往用餐，並在社群網路發文分享心得

33歲的女性上班族柳某表示，「這裡原本以火鍋店聞名，自從新冠疫情爆發後就停業了。聽到今年再度營業的消息後，我偶爾會和同事們來用餐，這裡的味道都沒有變。」

一般民眾根本無法得知火鍋店的老闆是誰，對於餐廳老闆很有可能是來自中國的間諜一事感到相當驚訝。他們受訪時皆表示，雖然火鍋的味道沒有變、餐廳也和以前一樣乾淨，不過能感覺得出來餐廳職員和以前不是同一批人。

南韓YouTube頻道「SAY ENTER」在22日的直播中指出，該間中式火鍋店就是位於首爾明洞的「澳門豆撈」。

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