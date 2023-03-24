相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

▲70億元的頭獎獎金竟然飛了。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些民眾會用以固定號碼的「養號」方式買彩券，就希望有朝一日能幸運中獎。英國一名女大生與男友就是用這種方法，連續5週以相同號碼買彩券，沒想到某日竟發現自己中了頭獎，頭獎獎金足足有1.82億歐元（約新台幣70億元），開心的致電準備領獎時，客服的回覆卻讓他們晴天霹靂，瞬間發財夢碎。

據《鏡報》報導，19歲的女大生瑞秋甘乃迪（Rachel Kennedy）與21歲的男友連恩麥可羅漢（Liam McCrohan）經常買彩券，且他們是使用「養號」的方式購買彩券，他們使用幸運數字「6、12、22、29、33」與「特別號6、11」來購買「歐洲百萬（Euromillions）」彩券。

為了避免忘記，他們選擇向銀行申請每期自動扣款，就這樣買了5週的相同數字。某日幸運之神真的降臨，瑞秋發現手機中的自動兌獎APP跳出「比賽獲勝」，上網搜尋後發現頭獎號碼為「6、12、22、29、33與特別號6、11」，且獎金高達1.82億英鎊（約台幣70億元）。

瑞秋開心的告訴男友連恩與母親，並欣喜的致電彩券確認中獎信息，不料，結果卻讓他們感到晴天霹靂。客服告訴瑞秋，「他們購買的確實是頭獎，但因銀行帳戶內沒有足夠的金額能扣款，因此購買時的『交易並未成功』」。

▲連恩在推特上表達他的心情。（圖／翻攝自推特）

這個消息讓他們十分心碎，1.82億英鎊就這樣擦身而過，2人心情就像坐雲霄飛車一樣，瞬間從天堂掉到地獄。不過連恩表示，他們並未放棄「養號」，「我們覺得這組號碼已經不吉利了，因此，我們換了一組號碼繼續養號」，希望好運能降臨到他們身上。

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