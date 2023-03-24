去年復發第4期「剩半年生命」　抗癌網紅病逝！感人遺願曝光

▲ 菲菲罹患喉癌，勇敢面對病魔的態度令人欽佩。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國TikTok網紅菲菲（Fee Fee Jane）罹患喉癌，去年6月被宣判僅剩半年至一年的時間，經常分享抗癌心路歷程、裝上氣切管生活的日常，樂觀勇敢的態度吸引數萬網友追蹤，近日傳出病逝噩耗，家屬已經證實死訊，令粉絲震驚心碎，也為她的遺願感到動容。

《每日郵報》報導，44歲的菲菲本名菲歐娜（Fiona Jane Lagan），來自英國北部提塞德（Teesside），3年前診斷出喉癌，開始接受化療及放射治療，但最終不敵病魔，20日在家人陪伴下離世。母親受訪提到，「她就像神力女超人，不斷戰鬥。菲菲充滿活力，從裡到外都是個美麗女孩。」

菲菲去年在網路上分享她得知自己罹患第四期喉癌時，她的世界如何分崩離析，「這是我人生中最糟的時刻，生命中最糟糕的幾個月。」

她接受化療及放射治療，以為病情有起色，經過12周卻感覺不太對勁，檢查後才發現癌症復發，且已擴散到舌頭，去年6月16日被告知僅剩半年到一年的生命，「我的世界崩潰了，看著手足和母親震驚的表情，我也崩潰了，從來沒想過事情會發展到這個地步。」

她持續在TikTok記錄抗癌生活，去世前列了一份遺願清單，包括看演唱會、重回兒時居住的地方，還要求死後將一頭金色長髮捐給慈善機構。

母親表示，她看見女兒剪去金髮後的遺體時情緒崩潰，也曾經不希望女兒捐出頭髮，「但當我坐下來仔細想道，這是她的要求，而我不會反對。我們為她感到驕傲，她總是希望幫助他人。」