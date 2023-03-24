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「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死

「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死。（圖／翻攝自Twitter）

▲公車傳出乘客攻擊事件。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯一輛公車上發生駭人命案，30歲男子盧卡斯(Dominique Lucas)在車上與59歲男子柯爾(Aaron Cole)發生衝突，監視器拍到，柯爾情緒一激動，突然掏出一把刀，當眾狂砍33刀把盧卡斯殺死，嚇壞司機與其他乘客。

59歲男子柯爾被控，今年2月26日下午4時50分左右在一輛公車上，持刀殺害30歲男乘客盧卡斯。監視器畫面中可看到，盧卡斯對著柯爾大喊「我沒有打擾你」，然而柯爾卻拿出一把刀攻擊，嚇得他趕緊從座位上跑到司機旁邊求救。

盧卡斯雖然已跑到司機附近並且要求下車，然而柯爾也跑過來繼續攻擊，司機過了4分鐘後才停車，其他乘客目睹慘案嚇得趕緊下車，全身是血的盧卡斯則是自己爬下公車，後來現場也只有一名乘客曾給予幫助，送醫後不治身亡。

本案日前開庭，司機表示，他當下是為了保護車上所有乘客的安全，才會一直關著車門。公車營運公司發言人後來也表示，司機當時若是打開車門，反而有可能會讓臨時下車的受害者與乘客被車撞，所以才不提早打開車門。

前科累累的柯爾，在殺害盧卡斯前10天，也因為在公車上使用致命武器攻擊人被捕，當地媒體指出，他在1994年曾被控槍殺一名男子，因二級謀殺罪被捕，坐牢23年於2017年獲釋，本案目前仍在審理中。

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