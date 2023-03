全美第一槍　猶他州未成年人用社群媒體「要取得父母同意」

▲猶他州新法對孩童、青少年使用社群媒體實施限制,將於2024年3月1日生效。(示意圖/CFP)

美國猶他州成為第一個禁止未成年人在未經父母或監護人同意的狀況下使用社群媒體的州。州長考克斯23日簽署2項法案,針對孩童與青少年使用Instagram與TikTok等社群媒體實施限制,其中一項為要求公司驗證用戶年齡後才能創建帳戶。

綜合美聯社、國會山報報導,依據新簽署的法案,要求18歲以上用戶才能在沒有父母許可的情況下開設社群媒體帳戶,並禁止社交媒體公司使用造成未成年人上癮的設計或功能。不只如此,新法也將設立宵禁機制,在晚間10時30分至上午6時30分之間鎖定未成年人的帳戶,除非取得父母同意才能取消時間限制,並要求父母設定未成年人使用時間限制。

社交媒體公司也被禁止在公開搜尋結果中顯示未成年者的帳戶,不能向未成年者帳戶下廣告。

▲美國猶他州長考克斯(Spencer Cox)。(圖/達志影像/美聯社)

考克斯(Spencer Cox)表示,「我們不再願意讓社交媒體繼續損害年輕人的心理健康」,認為其他州與聯邦政府應該仿效猶他州的作法,採取限制措施保護未成年者。

新限制措施將於2024年3月1日生效。考克斯表示,將於明年與社群媒體公司合作,確認相關規定將如何實施。

