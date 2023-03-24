保時捷第三代富豪79歲喊離婚　準備拋下失智妻「被爆有紅粉知己」

▲保時捷家族第三代成員之一的億萬富翁沃爾夫岡•保時捷（Wolfgang Porsche）傳出因為妻子有失智情況，打算與對方離婚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張寧倢／編譯

德國保時捷汽車公司高管、79歲億萬富翁沃爾夫岡•保時捷（Wolfgang Porsche）正準備結束一段4年婚姻，因為他覺得74歲的妻子克勞迪雅（Claudia Porsche）出現類似失智症的疾病，讓他無法忍受，已經「不可能」再繼續一起過生活。不過，沃爾夫岡最近卻同時傳出和另一名紅粉知己走得很近。

▲沃爾夫岡與現任妻子克勞迪雅。

根據紐約郵報報導，沃爾夫岡2007年與德國政府前顧問克勞迪雅相戀，並於2019年結婚。但最近據傳克勞迪雅過去2年健康不斷惡化，需要依賴女兒和4名管家24小時從旁照顧，而沃爾夫岡也打算以她的疾病和性格上出現「劇烈變化」為由，提出要與克勞迪雅離婚。

然而，與此同時，沃爾夫岡最近幾個月卻被認為和多年紅粉知己59歲的加布里埃拉（Gabriela Prinzessin zu Leiningen）互動親密，被外界揣測婚姻出現裂痕是否與新歡有關。報導指出，加布里埃拉離過2次婚，第一任丈夫是1991年與俄羅斯帝國的卡爾艾米奇王子（Prince Karl-Emich），7年後婚姻破局。幾個月後又與現年86歲的瑞士籍伊斯蘭什葉派領袖阿迦汗四世（Karim Aga Khan IV）結婚，第二段婚姻則維持了16年。

▼沃爾夫岡與25年紅粉知己加布里埃拉。

Wolfgang Porsche (79 l.) i księżniczka Gabriela zu Leiningen (59 l.) - księżniczka bez posagu pic.twitter.com/vOo4rsSFCO — Obibok na własny koszt (@obibok_poland) March 21, 2023

報導補充，沃爾夫岡現居奧地利，1988年與電影導演兼編劇的前妻蘇珊娜（Susanne Bresser）結婚，2008年離婚前生下2名子女。目前和現任妻子克勞迪雅也生育了另外2名孩子。沃爾夫岡是保時捷家族的一員，家族資產估計達220億美元（約新台幣6600億元），祖父斐迪南•保時捷（Ferdinand Porsche Sr.）創辦了保時捷汽車公司。