機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

▲女子大鬧畫面在網路上瘋傳。(圖/翻攝自TikTok/kir.amore)

記者李振慧/綜合報導

美國德州24歲女子西蒙娜(Simone Bryna Kim)搭機時和一名男乘客發生衝突,被機組人員要求離開飛機,然而她卻瘋狂反抗,即使警察抵達現場,她還暴怒攻擊警察甚至咬人,誇張行為全被其他乘客用手機拍下,在網路上瘋傳。

來自德州基林市(Killeen)的西蒙娜,21日下午在邁阿密國際機場計畫搭乘邊疆航空(Frontier Airlines)2426班機前往費城時,在飛機起飛前與機上一名男乘客引發肢體衝突。

