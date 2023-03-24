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近親相戀生出小孩！美「堂兄妹」修成正果　家人見半裸床吻照氣瘋

▲▼安琪拉（Angela Paeng）和堂兄弟麥可（Michael Lee）談戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

▲美國一對堂兄弟姊妹大談近親戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

記者張寧倢／編譯

美國猶他州一名女子愛上自己的堂兄弟，兩人相隔10年初次再會時，一見鍾情。他們開始談起了禁忌之戀，直接在家族聊天群組中PO出床上接吻的照片，向家人們公開戀情，結果家人氣到把他們踢出聊天群組。但這並不能阻止兩人相愛，他們跨州結婚領證，最後還生下一名兒子。

▲▼安琪拉（Angela Paeng）和堂兄弟麥可（Michael Lee）談戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

▲兩人橫跨州界結婚。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

根據每日郵報報導，安琪拉（Angela Paeng）的爸爸和麥可（Michael Lee）的媽媽是手足關係，兩人小時候就展現出不一般的感情。麥可說，他們大概8歲、小學2年級的時候一見如故，就像是最好的朋友一樣，「我們在壁櫥裡跳著慢舞，然後接吻時被發現了。」

▲▼安琪拉（Angela Paeng）和堂兄弟麥可（Michael Lee）談戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

▲安琪拉與麥可曾多次受訪，也拍攝網路真人秀節目。（圖／翻攝自YouTube）

安琪拉被父母拉到一邊，媽媽對她說「冷靜點，小安琪」，從那之後他們就被拆散了。安琪拉說，「這感覺有點不公平，有點像羅密歐與茱麗葉──除了兩家沒有世仇之外，情況都差不多。」後來，安琪拉與麥可各自有過一段失敗的婚姻，直到經過了10年，他們再次相會，感情就像煙火一樣噴發。麥可回憶道，「我當時立刻就覺得，『她還是一樣超級性感』。」安琪拉坦言，重逢之後她做了一個有關麥可的春夢。

▲▼安琪拉（Angela Paeng）和堂兄弟麥可（Michael Lee）談戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

▲安琪拉和麥可在家族群組上傳拍立得吻照，直接被強制退出群組。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

兩人舊情復燃，最後直接上傳了在床上接吻的拍立得照片到家族聊天室，用這種方式告知家人，導致他們既震驚又恐懼的結果就是，「我們被踢出了家族群組」。由於在猶他州堂表兄弟姊妹結婚並不合法，除非等到65歲之後，或證明失去生育能力後才可在55歲結婚，於是這對「禁忌之戀」的情侶2019年開著車來到科羅拉多州城市大章克申（Grand Junction）辦理結婚登記。

▲▼安琪拉（Angela Paeng）和堂兄弟麥可（Michael Lee）談戀愛，甚至結婚生子。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

▲安琪拉一年多前在YouTube影片中宣布麥可死訊。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

安琪拉與麥可抽血做了基因測試，發現他們可以安全生育，夫妻倆欣喜若狂，雖然經歷一次流產，兩人最終仍在2020年迎接兒子艾力克（Eric）的誕生。安琪拉說，「我們很互相吸引，彼此都很滿意。有著性愛、友誼、家人、精神上的緊密聯繫。」他們參與錄製的Amazon真人秀《極限的愛》（Extreme Love）在2020年1月播出，遺憾的是，2021年7月3日麥可在工作中癲癇發作驟逝，留下一雙妻兒。

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