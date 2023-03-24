美機長飛一半倒下！　「乘客挺身神救援」他真實身分曝光

▲西南航空機師飛行到一半突然病倒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）22日發生驚險事件，航班6013起飛不久後，其中一名機師突然病倒，不僅喪失行為能力，還需要醫療照顧。情況危急之際，一名乘客竟然進入駕駛艙協助飛行，原來他是來自別間航空公司、正在休假的飛行員。

CNN等外媒報導，這架客機預計從拉斯維加斯飛往俄亥俄州哥倫布市（Columbus），起飛不久後卻發生緊急狀況，幸好在乘客協助之下，於起飛1小時17分後返回拉斯維加斯。安全著陸後，病倒的機師緊急送醫，交由另一名替代飛行員駕駛前往哥倫布市。

西南航空發言人佩里（Chris Perry）表示，「一名來自其他航空的有證照飛行員也在班機上，在我們西南航空的（另一名）機師飛行時，進入飛行甲板（flight deck）並協助無線電通訊。我們非常感謝他們的支援與協助…我們讚揚機組人員的專業精神，並且感謝客戶對這種情況的耐心與理解。」不過，他並未透露生病機師的詳細狀況。

《紐約郵報》指出，今年1月以來，美國發生至少6起跑道入侵及飛機差點碰撞的事件。美國聯邦航空總署（FAA）上周為此召開安全峰會，如今也將調查22日的案件。FAA已向各航空公司及飛行員發布安全警示，提醒「需要持續警惕及注意降低安全風險…儘管整體數字沒有反映出事故發生數的增加，這些事件的潛在嚴重性令人擔憂。」