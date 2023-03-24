波爾多示威者燒市政廳　英王查爾斯訪問受影響

實習記者任庭儀／編譯

法國年改風暴愈演愈烈，雖然大多數民眾都是和平示威，但有部分極端團體試圖用脫序行為引起政府注意，西南部城市波爾多的市政廳23日晚間遭暴徒縱火。英王查爾斯三世預計下周進行國是訪問，計劃參觀巴黎、波爾多等城市，法國內部卻動盪不已，外界擔憂查爾斯會受抗議民眾波及。

▲全國示威進入第9天，爆發多起警民衝突。（圖／路透）

綜合BBC、路透社等報導，法國內政部資料顯示，23日有逾100萬人走上街頭，並爆發多起警民衝突，全國149名警員受傷、172人被捕。其中有一群身穿黑衣的無政府主義者打破和平示威局面，他們的脫序行為包括砸店面、搶劫速食餐廳、書報攤縱火等。

波爾多市政廳火勢已被消防人員撲滅，目前尚未查明縱火事故由誰發起。總理柏納（Elisabeth Borne）在推特發文譴責，「抗議和表達異議是一項權利，但暴力和墮落是不可接受的，感謝警察和救援部隊的協助。」

▲波爾多市政廳23日遭暴徒縱火，前門被烈火吞噬。（圖／路透）

正值法國多事之秋，英王查爾斯三世將於26日進行國是訪問，預計訪問巴黎和波爾多兩地，原定行程包括乘坐電車，以及市政廳，現在因為縱火關係，行程可能進行微調。

英國《太陽報》報導，馬克宏原先計劃在凡爾賽宮為查爾斯三世舉行國宴，然而擔心示威者將凡爾賽宮視為目標，可能將晚宴地點移至巴黎市中心愛麗舍宮。白金漢宮消息人士稱，國是訪問將照常舉行。