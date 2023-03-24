不只台灣狒狒！南韓2歲斑馬也逃脫　「車陣亂竄影片曝」男星嚇發文

記者張寧倢／綜合報導

台灣一隻「東非狒狒」逃脫，桃園地區連日誘捕行動仍未果，在昨（23）日引發群眾熱議。然而，南韓首爾昨天碰巧也發生一起斑馬逃出動物園的意外，在街道與車陣中遊蕩奔跑，許多路過民眾立刻將畫面PO網，連男歌手也目睹發文稱「斑馬逃出來了！」隨後韓媒報導也曝光了圍捕時的現場影片。

▲南韓首爾街頭23日出現一隻從動物園逃脫的斑馬。（圖／翻攝自推特，下同）

首爾廣津消防署23日下午2時43分接獲通報，有民眾目睹一隻斑馬在路上來去自如地走動，經確認後得知牠是從首爾兒童大公園逃跑的一隻斑馬，於2021年出生，目前才2歲。當地警方、消防當局與動物飼養員們合作，以安全柵欄和麻醉槍成功捉捕。斑馬經過3小時20分鐘的逃竄後，已平安回到園區。

▲樂團男星也發限時動態（圖右）。

不過，廣津區民眾目擊「斑馬逛大街」的許多影片、照片早已在網路社群上瘋傳。就連南韓樂團9001的主唱趙坤（조곤）也發布IG限時動態，貼出斑馬在車陣中逃竄的畫面，附文寫道「社區居民們，聽說這次是斑馬逃出來了。挨了麻醉槍後回到家了，哈哈哈哈哈哈。」

據韓媒報導，這匹2歲班馬在父母過世之後開始出現反抗行為，經常不願回家，還和長頸鹿打架，飼養員只好用手親自餵食並給予玩具等鼓勵。這次據信是斑馬自行破壞動物園的木製圍欄後逃脫的，幸運的是這起事件並無傳出任何人員或財產損失。首爾兒童大公園方面表示，將會仔細調查斑馬逃離的原因，並盡力防止類似事件，另外，獸醫與飼養員也將全力照顧斑馬的健康。

事實上，首爾兒童大公園2005年4月也曾發生6頭大象逃脫意外，當時還導致了1名行人受傷，馬路交通大打結等混亂。