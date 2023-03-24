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閣樓連3天發出怪聲　獨居男一開門驚見「住著長髮女子」

連續3天聽到閣樓有聲音　美男爬上樓梯發現「上鎖閣樓內有女人」

▲美國男子連續聽到閣樓有聲音，一爬上去驚訝發現有一名陌生女子。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

獨居美國男子沃爾曼（Davis Wahlman）在自己家連續三天都聽到閣樓有莫名聲音，忍不住爬上閣樓一探究竟，沒想到本來沒上鎖的閣樓卻被上鎖，一打開竟然有穿著運動服黑髮女人在裡面，把他嚇壞。他表示，從來沒有看過對方，對方還說已經在這三天並脫口「吉米說我可以住在這裡」，嚇得沃爾曼趕快報警，但在警方到達時該女子已不知去向，他也不知道對方怎麼進到上鎖閣樓的。

連續3天聽到閣樓有聲音　美男爬上樓梯發現「上鎖閣樓內有女人」

▲美國男子沃爾曼獨居家中，卻發現有陌生女人跑進家中閣樓。（圖／翻攝自KOMO NEWS）

綜合外媒報導，居住在美國華盛頓州西雅圖市格林湖的男子沃爾曼，連續三天都聽到房子上方有莫名怪聲，他懷疑是從閣樓傳出來的，因此決定上閣樓看看到底上面有什麼，結果爬上樓梯後發現，閣樓原本沒有上鎖的門竟然上鎖，試圖打開時更讓他嚇了一跳，一名女人向他喊著「吉米？是吉米嗎」。他打開發現裡面有一名黑髮女性，穿著運動褲與運動夾克，還背著一個帆布背包。

猶如電視劇場景真實發生在自己家中，面對這名陌生女子，他質問對方在他家中幹嘛，但女子卻表示「這是我的房子，我住在這裡，我已經在這裡三天了，吉米說我可以住在這裡，吉米說我可以留在這裡」。然而沃爾曼根本不認識吉米與這名女子，他也趕快報警並試圖在警方到場前繼續和這名女子周旋，而警方在報警後18分鐘才到，導致這名女子在這段時間內逃跑了。

連續3天聽到閣樓有聲音　美男爬上樓梯發現「上鎖閣樓內有女人」

▲沃爾曼認為可能是從防火梯爬上閣樓。（圖／翻攝自pixabay）

沃爾曼責怪警方太晚來，但警方強調已於接到報案後6分鐘內出動。至於這名女子如何進入他家，他表示，浴室有個紗窗，防火梯也掛在房子旁，儘管沒有東西被偷，但在這起事件過後，他把家中的鎖都換掉，並認為對方這樣進入他的房子，在這樣的街區，顯然是相當大膽。

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