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他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

男子把老婆的醜臉刺青在身上，幾乎引發家庭革命。（圖／翻攝自推特）

▲男子把老婆的醜臉刺青在身上，幾乎引發家庭革命。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

許多人會把伴侶刺青刺在身上來作為愛情的象徵。但澳洲一名男子卻因為把老婆的醜照刺在身上，差點引發家庭革命，而網友們看了刺青照後則紛紛笑翻，還有人覺得「這才是真愛」。

28歲昆士蘭人夫賈羅德（JarrodGrove）相當喜愛30歲妻子泰根（Tegan）愛搞笑的個性，因此把對方做鬼臉的表情刺在身上，怎知他人生中遇過最有趣的人，對這「最讓我開心表情」的刺青驚喜居然相當不滿。

男子認為刺青完美呈現老婆的真實樣貌。（圖／翻攝自推特）

▲男子認為刺青完美呈現老婆的真實樣貌。

賈羅德表示，妻子起初看到刺青時哭得很傷心，之後卻笑得很大聲，但後來在搜尋雷射移除刺青時又哭了出來，「最後她只是舉起雙手，一笑置之」，但他知道這個惡作劇最後可能面臨2種結局：留下它然後兩人一起笑，或是不除掉刺青，但再也看不見老婆。

賈羅德強調，這個花了8小時的刺青呈現出老婆原始而真實的樣貌，自己真的非常喜歡它、希望能永遠留在身上，但如果真的到了二選一局面，他還是會選擇雷射移除刺青。

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