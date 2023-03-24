狠男推土機擊殺同事「來回輾過鐵斗狂壓」　1分鐘恐怖片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

巴西聖保羅州44歲的汙水處理廠員工米爾頓22日駕駛推土機在路上埋伏，當街擊殺同事伊貝爾，不僅來回輾壓，還使用鐵斗瘋狂擊打，直到對方躺在地上一動也不動，才終於罷手。巴西警方表示，米爾頓涉犯謀殺罪目前仍在逃中，詳細的事發原因還有待進一步調查釐清。

▲米爾頓用推土機撞倒伊貝爾。（圖／翻攝自推特／@Razieldenys，下同。）

根據巴西媒體《g1》報導，44歲的米爾頓（MiltonCésarMagalhães）和41歲的伊貝爾（Iebel Garcia Silva）都是某汙水處理廠的員工，22日他駕駛一輛黃色推土機在路邊埋伏，等到伊貝爾騎車經過，馬上用前方的鐵斗將對方連人帶車撞倒，接著來回輾壓。

米爾頓見受到撞擊和輾壓的伊貝爾還能掙扎，竟停下來改用後方的鐵斗瘋狂擊打對方的下半身，最後乾脆親自下場，拿起掉落在地上的棒狀物，試圖擊打頭部，但在發現伊貝爾已經一動也不動時，他才決定罷手並落跑。

▼▲米爾頓還下車打算親自「動手」。

米爾頓以殘忍方式虐殺伊貝爾，1分鐘監視器畫面影片在推特上流傳開來，掀起網友撻伐。巴西警方經調查後發現，米爾頓和伊貝爾在2014年曾因故起爭執，當時2人皆受到停職30天的處分，如今米爾頓當街擊殺同事，涉犯謀殺罪，目前仍在逃中，後續將全力進行追捕。

至於米爾頓對伊貝爾痛下殺手的原因是否與9年前的恩怨有關，仍有待當地警方進一步調查釐清。